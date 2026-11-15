Gái xinh 2k10 nổi bật ở cuộc thi mẫu Việt, CĐM truy tìm "info"

Lên sóng, nữ sinh cao 1m61 tự tin sải bước, nhan sắc đời thường lẫn ảnh studio đều đẹp như búp bê!

Giữa dàn thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật và kinh nghiệm dày dặn tại buổi tuyển chọn người mẫu cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Aquafina Vietnam International Fashion Week), sự xuất hiện của một cô nữ sinh sinh năm 2010 đến từ Hà Tĩnh bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Không chỉ gây thương nhớ bởi gương mặt thanh tú "búp bê" cùng bước catwalk dứt khoát, cô bé 16 tuổi Nguyễn Trần Song Thư còn "đốn tim" cộng đồng mạng nhờ khoảnh khắc bật cười e thẹn đầy hồn nhiên và câu chuyện được ba mẹ hết lòng ủng hộ trên hành trình chinh phục ước mơ.

Khoảnh khắc "chào sân" gây chú ý tại buổi casting lớn

Trong những ngày diễn ra vòng tuyển chọn người mẫu (Model Casting Call) thuộc khuôn khổ Aquafina Vietnam International Fashion Week mùa thứ 22, không khí tại khu vực sảnh sự kiện luôn nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của hàng trăm gương mặt trẻ triển vọng. Giữa vô số thí sinh mang phong cách sắc lạnh, cá tính đặc trưng của giới thời trang chuyên nghiệp, đoạn clip ghi lại phần dự thi của một thí sinh nữ mang số báo danh No. 106 bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận về lượng tương tác ấn tượng.

Ngay sau khi loạt clip và hình ảnh của Nguyễn Trần Song Thư lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn giải trí và thời trang, phần bình luận bên dưới các bài đăng lập tức trở nên sôi nổi. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi biết cô gái sở hữu thần thái sắc sảo, gương mặt cuốn hút này lại thuộc thế hệ 2010 và hiện vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Nhân vật chính đang khiến cõi mạng xôn xao chính là Nguyễn Trần Song Thư, một nữ sinh sinh năm 2010, năm nay mới tròn 16 tuổi và đến từ Hà Tĩnh. Điều khiến nhiều người phải ngoái nhìn ngay từ giây phút Song Thư bước ra chính là thần thái tự tin mà cô bé thể hiện. Thay vì tỏ ra rụt rè hay lép vế trước các anh chị dày dặn kinh nghiệm, cô nữ sinh 16 tuổi lại sải bước dứt khoát, giữ lưng thẳng tắp, đánh tay nhịp nhàng và hướng ánh mắt sắc sảo.

Lựa chọn trang phục tối giản đúng tinh thần của một buổi casting chuyên nghiệp, Song Thư diện chiếc váy ngắn ôm sát màu đen có thiết kế hai dây bản to, điểm xuyết họa tiết dấu cộng nhỏ màu trắng tinh tế ngay phần ngực áo, kết hợp cùng đôi giày cao gót quai mảnh màu trung tính. Mái tóc đen dài thẳng mượt được rẽ ngôi giữa tự nhiên, tung bay nhẹ nhàng theo từng sải chân giúp tổng thể của cô vừa giữ được nét thanh thoát, gọn gàng, vừa tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối và làn da sáng mịn nổi bật dưới ánh đèn sự kiện.

Trên sàn catwalk sắc sảo, rời bước lại e thẹn đúng tuổi 16

Nếu như những bước đi đầu tiên trên sàn catwalk giúp Nguyễn Trần Song Thư ghi điểm nhờ sự chững chạc và bản lĩnh sân khấu, thì những khoảnh khắc ngay sau đó lại khiến người xem "tan chảy" bởi nét hồn nhiên, trong trẻo đúng với lứa tuổi học sinh của cô bé.

Trong đoạn video hậu trường được ghi lại, ngay khi kết thúc phần trình diễn và đứng giao lưu bên cạnh nam MC diện vest đen lịch lãm, lớp vỏ bọc "lạnh lùng" của cô người mẫu nhí lập tức biến mất. Trước những lời khen ngợi và câu hỏi thăm từ ban tổ chức, Thư bất ngờ bật cười tươi tắn, đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ rồi vội đưa cả hai tay lên che miệng đầy ngại ngùng. Khoảnh khắc cô bé 16 tuổi nghiêng đầu cười rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng và cử chỉ bẽn lẽn tự nhiên đã chạm tới trái tim của đông đảo khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Không chỉ gây thiện cảm bằng ngoại hình sáng bừng sức sống, cách trả lời phỏng vấn lễ phép, chân thành của nữ sinh đến từ Hà Tĩnh cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chia sẻ trước ống kính truyền thông về lý do góp mặt tại sân chơi thời trang lớn này, Thư thật thà bộc bạch rằng đây là lần đầu tiên em đi casting một chương trình quy mô lớn như vậy.

Đáng chú ý, cô bé tiết lộ nguồn động lực lớn nhất giúp mình tự tin đứng trên sàn diễn chính là sự đồng hành và ủng hộ hết mình từ gia đình. Trước khi bước vào buổi tuyển chọn, ba mẹ đã dặn dò Song Thư rằng hãy cứ mang theo sự tự tin đầu tiên, coi đây như một lần trải nghiệm quý giá để học hỏi và mở ra cơ hội cho những chặng đường phía sau, chứ không cần phải đặt nặng áp lực về kết quả đậu hay trượt. Chính tâm thế thoải mái, không bị gánh nặng thành tích đè nén đã giúp cô học sinh 16 tuổi tỏa sáng một cách tự nhiên và cuốn hút đến thế.

Visual búp bê không góc chết, thần thái chuẩn mẫu chuyên nghiệp

Khi những hình ảnh chân dung chụp trong studio của cô nàng được chia sẻ thêm trên mạng xã hội, cộng đồng mạng lại được một phen trầm trồ trước khả năng biến hóa nhan sắc cực kỳ ấn tượng, không hề thua kém các người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Dù mới 16 tuổi, Sóng Thư đã cho thấy sự nhạy bén trong cách tạo dáng trước máy ảnh, mỗi chuyển động cơ thể và biểu cảm gương mặt của cô bé đều toát lên sự tự tin, chuyên nghiệp hiếm thấy.

Với gương mặt sáng khung hình, đôi mắt biểu cảm tốt cùng khả năng biến hóa, Nguyễn Trần Song Thư hoàn toàn có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ ở mảng người mẫu ảnh, thời trang ứng dụng và sáng tạo nội dung. Quan trọng hơn cả, thái độ cầu thị, sự lễ phép và tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một sân chơi lớn ngay từ năm 16 tuổi chính là hành trang quý giá giúp cô tích lũy bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng.