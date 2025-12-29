"Gái nhảy" Bằng Lăng: Giải nghệ theo chồng Tây, ở biệt thự 5.000m2, hạnh phúc giản đơn bên gia đình

Siêu mẫu sở hữu gương mặt cá tính

Bằng Lăng là gương mặt nổi bật trong làng phim miền Nam với các tác phẩm như: Lọ Lem đường phố (Gái nhảy 2), Nữ tướng cướp, Dốc tình. Cô gây chú ý bởi gương mặt cá tính cùng nét biểu cảm lạnh lùng khi vào những vai diễn phản diện. Trước khi là diễn viên, Bằng Lăng đã là một siêu mẫu quen mặt của làng mốt Sài Gòn.

Siêu mẫu Bằng Lăng.

Công việc của Bằng Lăng khá nhạy cảm, đó là đêm nào cô cũng phải lên vũ trường nhảy đến mức tóe máu chân để có tiền. Công việc này đã khiến Bằng Lăng gặp nhiều điều tiếng nhưng nhờ "ra đời" từ sớm nên Bằng Lăng đủ bản lĩnh để vượt qua.

Sau 3 năm gắn bó với nghề vũ công, Bằng Lăng có cơ hội đến với nghề người mẫu và cô trở thành những chân dài "hot" nhất sàn diễn thời trang vào năm 2000. Khi sự nghiệp người mẫu gặt hái được nhiều thành công, Bằng Lăng tiếp tục được trao cơ hội và thử sức với công việc diễn xuất khi góp mặt trong bộ phim "Gái nhảy 2" của đạo diễn Lê Hoàng.

Cuộc sống hiện tại của Bằng Lăng không còn ánh hào quang sân khấu hay màn ảnh, thay vào đó là nhịp sống bình yên của một người mẹ, người vợ tại Singapore. Hai con trai của cô đã trưởng thành, đi học cả ngày, giúp cô có thời gian cho bản thân vào buổi sáng. Buổi tối, Bằng Lăng dành trọn cho gia đình với những bữa cơm tự nấu và những phút giây tâm sự cùng con.

Bằng Lăng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, truyền cảm hứng sống khỏe.

Thú vui hằng ngày của siêu mẫu một thời là nấu ăn cho con, cho bạn bè và tập gym. Cô tìm thấy sự yên bình trong những công việc tưởng chừng đơn giản này. Trên trang cá nhân, Bằng Lăng thường xuyên chia sẻ hình ảnh thời trang, hình thể và các buổi tập luyện với mong muốn truyền cảm hứng đến những người phụ nữ cùng lứa tuổi.

Cuộc đời thay đổi sau khi lấy chồng Tây

Bằng Lăng có một sự nghiệp người mẫu lẫn diễn xuất đình đám nhưng ít ai biết rằng cô từng có thời gian lận đận tình duyên. Trải qua 2 mối tình lâu bền nhưng không có cái kết đẹp, Bằng Lăng từng buông xuôi chuyện tình cảm. Nhưng trong một ngày đẹp trời, Bằng Lăng chạm mặt doanh nhân người Đức Claas Schaberg làm cố vấn tài chính cho một công ty.

Năm 2007, cô theo chồng bỏ cuộc chơi.

Năm 2007, Bằng Lăng kết thúc cuộc sống độc thân bằng đám cưới hoành tráng. Từ khi trở thành người phụ nữ của gia đình, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật để chăm sóc chồng, con.

Hình ảnh một góc nhà khi cô và chồng định cư ở Thái Lan.

Cuộc sống sau khi lấy chồng sinh con của Bằng Lăng đã thay đổi rất nhiều. Bằng Lăng từng tăng tới 28kg khi mang thai, đạt mức 78kg và sau sinh vẫn còn 68kg. Hai năm chăm con với thân hình nặng nề, danh xưng siêu mẫu vừa là động lực nhưng cũng là áp lực đối với cô. Bằng Lăng thừa nhận lúc đó cô không biết kiểm soát cân nặng, chỉ biết ăn tẩm bổ cho con nhưng sau đó là cả quá trình giảm cân rất cực khổ.

Bằng Lăng và 2 con trai.

Từ một người mẫu năng nổ trên sàn diễn thời trang, một diễn viên sống nhiệt với nghề, Bằng Lăng lui về ở ẩn, theo chồng và dịch chuyển cùng gia đình khắp nơi trên thế giới.

Bằng Lăng khoe dáng đẹp trong biệt thự sang trọng.

Hiện tại, ở tuổi 46, Bằng Lăng vẫn giữ được vóc dáng đẹp như thời thanh xuân. Cô áp dụng chế độ tập luyện và ăn uống vô cùng kỷ luật. Trung bình mỗi tuần, Bằng Lăng tập từ thứ 2 đến thứ 7, kết hợp ăn kiêng với 1 bữa chính mỗi ngày gồm chủ yếu rau và thịt gà. Bữa ăn cuối cùng của cô kết thúc trễ nhất là 5h chiều. Riêng 2 ngày cuối tuần, Bằng Lăng cho phép bản thân ăn những món yêu thích.

Nhiệt huyết với nghề vẫn còn nguyên

Dù đã rời xa sân khấu gần 20 năm, Bằng Lăng vẫn chưa thể quên hết kỷ niệm với nghề. Cô nhớ những ngày tập catwalk, khoảnh khắc show diễn bắt đầu, những giây phút bạn bè đồng nghiệp hội tụ, giây phút bận rộn và hồi hộp trước khi bước lên sân khấu. Sau màn tái xuất mở màn show Thu Đông 2022 của Lâm Gia Khang, catwalk bên các đàn em kém gần 20 tuổi, Bằng Lăng nhận ra nhiệt huyết với nghề vẫn còn nguyên.

Siêu mẫu Bằng Lăng.

Chia sẻ với báo chí, Bằng Lăng cho biết vẫn muốn quay lại với nghề và còn rất nhớ nghề. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tìm được một kịch bản tốt phù hợp.

Nhìn lại hành trình từ cô bé Long An ngại nói chuyện với người lạ và sống khép kín đến siêu mẫu tự tin, Bằng Lăng nhận ra rằng không gì là không thể xảy ra, không gì mà mình không thể làm được.

Bằng Lăng bên ông xã và 2 con.

Là siêu mẫu da nâu thế hệ đầu khi tiêu chuẩn vẫn ưu ái da trắng, Bằng Lăng từng trải nghiệm những lời bình luận tiêu cực. Khi phim Gái nhảy được công chiếu, cô lén đi xem để biết thêm cảm nhận của khán giả. Điều Bằng Lăng nghe nhiều nhất là "sao con bé này đen vậy, không đẹp gì hết" nhưng cô lại thấy vui vì được khán giả quan tâm.



