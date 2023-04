Gã trai trẻ lên mạng gạ quan hệ đồng tính rồi chiếm đoạt tài sàn của "con mồi"

Ngày 2-4, Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Uông Bí đang mở rộng điều tra, tìm những bị hại đã bị đối tượng Nguyễn Dương An (SN 2003, trú tại tổ 02, khu 6, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí) lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Dương An

Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Dương An sử dụng nhóm chát trên mạng xã hội "Blued" để nhắn tin với những người đồng tính thỏa thuận quan hệ tình dục chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng 19 giờ ngày 27-3, anh N.T.H. điều khiển xe ôtô đến điểm đã hẹn với An tại khu vực cột đồng hồ (thuộc phường Quang Trung, TP Uông Bí). Khi anh N.T.H. vừa đến nơi thì An đi xe máy nhãn hiệu Honda Ariblade màu đỏ - đen, gắn BKS 14X1-154.44 đến đỗ phía sau xe ôtô của anh N.T.H.. Lấy lý do xem phim để tạo cảm hứng, An mượn điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Z Flip 3 của anh H..

Mượn được điện thoại, An lấy lí do ra ngoài lấy đồ rồi bất ngờ điều khiển xe máy bỏ chạy. Sau đó, An dùng điện thoại chiếm đoạt của anh H. nhắn tin qua zalo yêu cầu anh này phải đưa cho đối tượng 6 triệu đồng mới trả điện thoại. An còn đe dọa sẽ đưa những ảnh nhạy cảm của H. lên mạng xã hội.

Đến 11 giờ ngày 28-3, khi An đang nhận tiền của anh H. tại tổ 1, khu 1, phường Quang Trung, TP Uông Bí, lực lượng Công an phường Quang Trung và Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đã xuất hiện bắt giữ.