Gã trai đi tù vì dùng clip ân ái rồi ép thiếu nữ 9 lần đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục

Chiều 22/10 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lương Trường Giang (SN 1996, trú thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) 3 năm tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và 3 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng dâm". Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 6 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 11/2015 Giang làm quen với N.T.K.C (SN 30/6/2001) thông qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh quan hệ tình cảm. Tháng 3/2016, Giang rủ C. đến nhà nghỉ Phương Đông (ở xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) để quan hệ tình dục, C. đồng ý.

Giang và C. đến nhà nghỉ Phương Đông thuê phòng định làm "chuyện vợ chồng" nhưng C. sợ đau và sợ bị gia đình phát hiện nên không đồng ý giao cấu nên mặc quần áo ra về.

Khoảng tháng 4/2016, Giang tiếp tục rủ C. đến nhà nghỉ Phương Đông để quan hệ tình dục và được đồng ý.

Từ tháng 4/2016 đến ngày 30/6/2017, cả 2 đã quan hệ tình dục khoảng 10 lần. Sau đó, Giang và C. quan hệ tình dục với nhau, trung bình 1 tháng 1 lần. Đến cuối năm 2017 thì Giang bắt đầu dùng điện thoại chụp và quay phim cảnh C. không mặc quần áo, cảnh Giang và C. quan hệ tình dục với nhau.

Đến ngày 30/4/2018 chị N.T.N (mẹ của C.) biết Giang và C. có quan hệ họ hàng nên phản đối cả hai quan hệ tình cảm. C. chấm dứt quan hệ tình cảm với Giang và không cho Giang tiếp tục quan hệ tình dục.

Khoảng cuối tháng 6/2018, Giang liên lạc, rủ C. đến nhà nghỉ Phương Đông để quan hệ tình dục nhưng C. không đồng ý. Giang đã gửi cho C. những hình ảnh, đoạn phim có cảnh quan hệ tình dục giữa Gang và C. để uy hiếp, ép buộc nạn nhân phải quan hệ. Vì sợ những người xung quanh biết sẽ ảnh hưởng nên C. phải miễn cưỡng cho Giang thực hiện hành vi quan hệ tình dục với mình.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2019 Giang đã uy hiếp, ép buộc C. quan hệ tình dục với mình 9 lần. Ngày 23/2/2019, Giang tiếp tục ép buộc C. quan hệ tình dục nhưng C. không đồng ý và đến cơ quan Công an trình báo sự việc.. Ngày 25/3/2019, C. có đơn yêu cầu khởi tố đối với Giang.

Theo cáo trạng, Giang và C. có quan hệ họ hàng, tuy nhiên đây là quan hệ bà con xa (ông nội của C. và bà cố ngoại của Giang là chị em ruột), nên hành vi phạm tội của Giang không thuộc trường hợp có tính chất loạn luân.

Đối với việc sử dụng đoạn phim, hình ảnh quay lại cảnh C. không mặc quần áo, cảnh quan hệ tình dục của Giang và C., thì Giang không gửi cho ai khác. Giang và C. đã xóa đoạn phim, hình ảnh đó trên ứng dụng tin nhắn của mạng xã hội ngay để không ai xem được.

Mặt khác, C. cũng không yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự đối với Giang. Do đó, không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Giang về tội làm nhục người khác. Còn số tiền 2 triệu đồng Giang yêu cầu C. đưa cho Giang là tiền C. nợ Giang, Giang không đe dọa, ép buộc C. đưa số tiền này cho mình.

Sau khi Giang yêu cầu trả số tiền 2 triệu đồng, C. đã tự nguyện trả số tiền này cho Giang nhưng Giang không lấy nữa. Do đó, cũng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự của Giang đối với việc yêu cầu C. trả số tiền 2 triệu đồng.