Đại ca giang hồ chỉ đạo đàn em mở nhạc đám ma, thắp hương và ném trứng thối để đòi tiền con nợ

Ngày 28/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Vương (SN 1987, một đại ca giang hồ máu mặt, cho vay nặng lãi và có nhiều đàn em liều lĩnh, côn đồ); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997), cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Thăng (SN 1992, trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), về tội Cưỡng đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng.



Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2018 đến tháng 6/2018, anh Nguyễn Văn Lực (SN 1975, trú tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) nhiều lần vay tiền của Vương đầu tư vào công ty làm ăn.

Bị cáo Vương (đứng) tại phiên tòa.

Ngày 16/7/2018, Vương chốt số tiền anh Lực vay nợ là 1,03 tỷ đồng. Sau khi chốt nợ, hai bên thỏa thuận hợp tác kinh doanh trong công ty do anh Lực làm giám đốc.

Quá trình hợp tác, anh Lực chịu trách nhiệm bán sản phẩm, Vương chịu trách nhiệm cung cấp đầu vào cho công ty.

Tháng 8/2018, do xảy ra mâu thuẫn nên giữa anh Lực và Vương chấm dứt hợp tác với nhau.

Bị cáo Ngọc và Thăng tại phiên tòa.

Đến ngày 15/9/2018, thông qua kế toán của công ty, anh Lực đã trả cho Nguyễn Văn Vương tiền nhập hàng hóa là 400 triệu đồng. Số tiền anh Lực còn nợ Vương trong quá trình hợp tác kinh doanh là 885 triệu đồng (gồm tiền hàng và tiền lợi nhuận kinh doanh của công ty).

Đến ngày 16/9/2018, Vương đến nhà anh Lực. Sau khi tính toán, giữa hai bên thống nhất chốt tổng số tiền anh Lực nợ Vương là 1,885 tỷ đồng, thời hạn thanh toán nợ là ngày 16/10/2018.

Dù chưa đến hạn trả nhưng Nguyễn Văn Vương chỉ đạo đàn em dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để gây áp lực, ép anh Lực phải trả tiền hoặc bán công ty lại cho mình.

Cụ thể, từ cuối tháng 9/2018 đến trung tuần tháng 10/2018, Vương cùng đồng bọn in nhiều tờ rơi có ảnh gia đình anh Lực gán ghép các thông tin xấu, rồi dán các nơi công cộng. Vì bị bêu xấu, con gái anh Lực phải xin nghỉ học một thời gian dài.

Nhà người dân bị nhóm của Vương ném chất bẩn vào đe dọa để đòi tiền.

Không chỉ thế, Vương cùng đàn em nhiều lần chặn xe của công ty anh Lực, đánh đập tài xế và ép tài xế nghỉ việc.

Khoảng 10h ngày 16/10, Vương dẫn theo khoảng 40 người đi trên 12 ô tô đến nhà anh Lực. Tại đây, Vương cùng đồng bọn liên tục chửi bới anh Lực và những người thân trong gia đình.

Vương lấy băng rôn, áp phích và tờ rơi treo trước cổng và dán trên tường nhà anh Lực. Các đối tượng mang loa mở nhạc đám ma, dùng bơm kim tiêm đe dọa anh Lực. Vương còn dùng hương đang cháy khấn vái rồi châm bó hương vào má phải khiến mặt anh Lực bị bỏng.

Quá trình đe dọa, Vương yêu cầu anh Lực trả toàn bộ số tiền đang nợ hoặc sang nhượng công ty với giá 2 tỷ đồng, nhưng anh Lực không đồng ý.

Ngoài đe dọa anh Lực, Vương nghĩ anh Nguyễn Văn Luyến (em trai anh Lực) là người can thiệp nên chỉ đạo đàn em ném trứng gà thối, thuốc sâu vào nhà anh Luyến, gây mất an ninh trật tự.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vương khai nhận có những hành vi trên nhưng không phải cưỡng đoạt tài sản mà chỉ để đòi nợ tiền.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vương 6 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt 8 năm tù. Nguyễn Văn Ngọc bị phạt 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 1 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thăng bị phạt 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 1 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt 6 năm tù.