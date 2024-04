“Gã khổng lồ” sở hữu cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam báo lãi đột biến, cổ phiếu lập đỉnh mới, vốn hóa cao kỷ lục hơn 1 tỷ USD

CTCP Gemadept (mã GMD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần 1.005 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng đến 18,8% khiến biên lãi gộp bị co lại còn 43,9%. Lợi nhuận gộp đạt gần 441 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 3,3% so với quý 1/2023.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Gemadept tăng đột biến lên gần 354 tỷ đồng, gấp 17 lần quý 1/2023 chủ yếu nhờ lãi chuyển nhượng Cảng Nam Hải. Lãi từ liên doanh, liên kết cũng tăng vọt gấp 4,5 lần cùng kỳ, lên gần 98 tỷ đồng.

Kết quả, Gemadept lãi trước thuế gần 708 tỷ đồng trong quý 1/2024, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 656 tỷ đồng, tăng 157% so với quý 1/2023. Trong đó, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 559 tỷ đồng.

Gemadept là một trong những doanh nghiệp đầu ngành cảng biển và logistics của Việt Nam, trong đó hoạt động khai thác cảng đóng góp khoảng 70-80% doanh thu, còn lại đến từ mảng logistics.

Ở khu vực phía Bắc, Gemadept còn sở hữu hai cảng là Nam Đình Vũ và ICD Nam Hải. Tại phía Nam, doanh nghiệp đang có 2 cảng container là Gemalink - cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, có khả năng đón được các siêu tàu lớn nhất hiện nay và 1 cảng ICD Phước Long. Ngoài ra, Gemadept còn có một cảng hàng rời là cảng Dung Quất.

Năm 2023 vừa qua, Gemadept ghi nhận 3.846 tỷ đồng doanh thu thuần, không thay đổi nhiều so với năm 2022 trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng vọt gấp 2,4 lần lên mức 3.147 tỷ đồng, nhờ chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ. Lợi nhuận sau thuế thu về 2.534 tỷ đồng, tăng 118% so với năm 2022 và là mức cao kể lục kể từ khi hoạt động.

Lợi nhuận tăng mạnh, cổ phiếu GMD trên sàn chứng khoán cũng đi lên bền bỉ và liên tục lập đỉnh mới. Cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 84.200 đồng/cp, tăng 19% từ đầu năm 2024. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục hơn 26.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), cao hơn 64% so với thời điểm một năm trước.