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Gã khổng lồ quản lý 15.000 tỷ USD xem xét rót vốn vào Việt Nam

An Thái
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Đại diện BlackRock, quỹ đầu tư lớn nhất thế giới với khối tài sản quản lý hơn 15 nghìn tỷ USD đánh giá Việt Nam là thị trường đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư quốc tế.

Ngày 23/9, VinaCapital và Tổ chức CEO của Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm, là dịp để các bên trao đổi về triển vọng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng và du lịch giữa Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế ngày càng hiệu quả và bền vững.

Trao đổi tại buổi tọa đàm, ở góc độ huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển hạ tầng, ông Mark F. Erickson (Đỗ Văn Hùng), đại diện BlackRock, quỹ đầu tư lớn nhất thế giới với khối tài sản quản lý hơn 15 nghìn tỷ USD đánh giá Việt Nam là thị trường đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư quốc tế. Ông Jim Williamson, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Everest Group cũng đồng quan điểm trên. Các đại diện cho biết sẵn sàng xem xét rót vốn khi xuất hiện những cơ hội phù hợp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch KKR Global Institute và KKR Middle East nhận định bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp tục phát huy vị thế của mình trong chuỗi giá trị khu vực và quốc tế. Kể từ năm 2011, KKR đã đầu tư hơn 2,5 tỷ USD vào Việt Nam và tiếp tục nhìn thấy dư địa mở rộng trong thời gian tới.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, cho rằng việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là một cột mốc quan trọng, tạo nền tảng để thị trường vốn phát triển sâu rộng hơn. Theo ông, Việt Nam còn nhiều tiềm năng thu hút dòng vốn quốc tế, đặc biệt thông qua việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và phát triển thêm các sản phẩm tài chính đa dạng.

Không chỉ là cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, tọa đàm còn gợi lại hành trình hơn 30 năm những người bạn quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam từ những ngày đầu hội nhập. Trong số các khách mời có ông Jay Golding, Chủ tịch Golding Brothers Partners, đại diện Tổ chức CEO và ông Roger Dow, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Du lịch Hoa Kỳ. Nhiều đại biểu từng đến Việt Nam từ hơn ba thập kỷ trước bày tỏ ấn tượng trước những chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.

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