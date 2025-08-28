Gã khổng lồ năng lượng Mỹ đang đàm phán bí mật để quay trở lại Nga?

Tập đoàn năng lượng khổng lồ ExxonMobil của Mỹ được cho là đang cân nhắc khả năng quay lại Nga.

Công ty này, cùng với nhiều doanh nghiệp phương Tây khác, đã rút khỏi Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép tập đoàn năng lượng khổng lồ này lấy lại cổ phần tại mỏ dầu khí Sakhalin-1 ở Viễn Đông Nga.

Lệnh này trùng với cuộc gặp giữa ông Putin và người đồng cấp Mỹ, Donald Trump, tại Alaska.

Cả hai bên đều mô tả hội nghị thượng đỉnh là bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời lưu ý rằng, họ cũng thảo luận về tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Moscow và Washington.

Các giám đốc điều hành cấp cao ExxonMobil được cho là đã có các cuộc đàm phán bí mật trong suốt cuộc xung đột với công ty năng lượng nhà nước lớn nhất của Nga, Rosneft, về việc tái gia nhập dự án Sakhalin nếu được Nga và Mỹ chấp thuận.

Phó Chủ tịch cấp cao Neil Chapman đã gặp Tổng giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin, người hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, tại thủ đô Doha của Qatar, các nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, hãng tin này lưu ý rằng, khả năng quay trở lại vẫn chưa chắc chắn và phụ thuộc một phần vào việc liệu ông Trump có thể làm trung gian cho một giải pháp cho cuộc xung đột hay không, hoặc tăng áp lực trừng phạt đối với Moscow nếu tình trạng thù địch vẫn tiếp diễn.

Những người am hiểu vấn đề này cũng cho biết khả năng Exxon quay trở lại Sakhalin-1 có thể sẽ phụ thuộc vào các điều khoản do chính phủ Nga đưa ra.

Họ cho biết thêm, công ty chủ yếu tìm cách thu hồi các khoản lỗ tài chính đã phát sinh sau khi rời khỏi dự án vào năm 2022.

Là cổ đông lớn của Sakhalin-1, Rosneft được cho là sẵn sàng khôi phục lại sự tham gia của Exxon, coi vốn, công nghệ và chuyên môn quản lý của công ty Mỹ này là tài sản tiềm năng cho siêu dự án.

30% cổ phần của ExxonMobil tại Sakhalin-1 đã được chuyển nhượng cho công ty con của Rosneft là Sakhalinmorneftegaz-Shelf.

Tập đoàn Sodeco của Nhật Bản vẫn nắm giữ 30% cổ phần bất chấp áp lực quốc tế, trong khi ONGC Videsh của Ấn Độ vẫn nắm giữ 20% cổ phần.