"Đề nghị đắt giá" từ EDF - nhà sản xuất điện không phát thải CO2 trực tiếp đầu tiên trên thế giới

Trong chuyến công tác tại Pháp, vào ngày 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của Pháp, trong đó có Tập đoàn Năng Lượng EDF hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Bernard Fontana, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn EDF ngày 11/6 tại Pháp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp ông Bernard Fontana - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EDF, Thủ tướng hoan nghênh đề xuất hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, viễn thông và trí tuệ nhân tạo.

Sau khi lắng nghe đề nghị của Tập đoàn EDF (Electricité de France) trong việc mong muốn đồng hành cùng Việt Nam đặc biệt trong công nghệ và đào tạo nhân lực, Thủ tướng đề nghị EDF phổi hợp chặt chẽ với Việt Nam để làm rõ các yếu tố về công nghệ, nhân lực cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam - Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo đó, Việt Nam đang tái khởi động xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 - do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) đầu tư. Dự án cần khoảng 4000 nhân lực tinh nhuệ, nguồn vốn hàng chục tỷ đô và dự kiến hoàn thành trong 5 năm.

Đại diện của Tập đoàn EDF vui vẻ nhận lời. Có thể nói, đề nghị giúp đỡ của Tập đoàn EDF rất "đắt giá" vì tính cho đến nay, EDF mới bắt tay với 20 quốc gia trên toàn thế giới. Chưa kể, EDF còn là đơn vị vận hành điện hạt nhân và năng lượng tái tạo lớn hàng đầu châu Âu; đồng thời là nhà sản xuất điện không phát thải CO2 trực tiếp đầu tiên trên thế giới.

EDF sở hữu lò hạt nhân tối tân, chỉ 3 nước có

Tập đoàn Pháp sản xuất nguồn năng lượng sạch gồm: Năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện). Trong đó, năng lượng hạt nhân chiếm 86,6% sản lượng điện do EDF sản xuất và "xương sống" của điện hạt nhân EDF đến từ các lò hạt nhân tối tân của Tập đoàn.

Nổi bật trong số đó là EPR - Lò phản ứng áp suất châu Âu - Một trong những "siêu phẩm" lò hạt nhân mạnh nhất của Pháp.

EPR là lò phản ứng hạt nhân thế hệ III+ tiên tiến do EDF và các đối tác khác phát triển, công suất 1650 MWe (megawatt điện).

EDF cho biết, đối với các quốc gia đã lựa chọn năng lượng hạt nhân, công nghệ EPR là chuẩn mực cung cấp phương thức sản xuất điện không phát thải carbon hiệu suất cao với mức công suất và độ an toàn vô song.

Lò hạt nhân của Pháp.

Không phát thải carbon: Là một nguồn năng lượng hạt nhân, EPR không tạo ra khí CO2 trong quá trình sản xuất điện. So với các nhà máy nhiệt điện than hay khí đốt, EPR cung cấp giải pháp năng lượng sạch, hỗ trợ các quốc gia đạt được cam kết trung hòa carbon. An toàn vô song: EPR được thiết kế với các hệ thống an toàn tiên tiến, bao gồm lớp bảo vệ đa tầng và hệ thống làm mát thụ động. Các tính năng này giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn hạt nhân, ngay cả trong các kịch bản cực đoan như mất điện toàn bộ hoặc thiên tai. Vỏ lò dày và chắc chắn có thể chịu được các tác động bên ngoài, như va chạm từ máy bay. Ngoài ra, EPR tích hợp hệ thống quản lý chất thải phóng xạ hiệu quả, giảm thiểu rủi ro môi trường từ chất thải hạt nhân.

Với việc lò EPR tại Nhà máy điện hạt nhân Flamanville 3 (Normandy, Pháp) hòa vào lưới điện quốc gia ngày 21/12/2024 đã chính thức đưa tổng số lò EPR hoạt động trên toàn cầu lên con số 4. Trong đó có 2 lò EPR hoạt động tại Pháp (lò thứ nhất hoạt động năm 1992); 2 lò còn lại hoạt động tại Trung Quốc, Phần Lan.

"Đây là khoảnh khắc tuyệt vời cho đất nước. EPR là một trong những lò phản ứng hạt nhân mạnh nhất thế giới" - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên mạng xã hội LinkedIn trong sự kiện ngày 21/12/20224.

Hiện, EDF đang tích cực tham gia xây dựng và đưa vào vận hành EPR trên toàn cầu, với các dự án tiếp theo tại Pháp, Trung Quốc và Vương quốc Anh.

Vai trò công nghệ điện sạch "không thể thiếu" của Tập đoàn EDF

Tập đoàn năng lượng EDF quả thực là cái tên ấn tượng trong lĩnh vực sản xuất điện không phát thải CO2 trực tiếp hàng đầu thế giới. Đây là những con số minh chứng:

Với 94% sản lượng điện được khử carbon vào năm 2024, Tập đoàn EDF hiện là nhà sản xuất điện ít carbon hàng đầu thế giới và đang theo đuổi tham vọng đóng góp vào mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Nhà máy điện hạt nhân Flamanville ở Pháp. Ảnh: EDP

Năm 2024, cường độ carbon* do Tập đoàn EDF sản xuất đạt 30 gCO2/kWh, giảm 19% so với năm 2023. Tại Pháp, điện do EDF sản xuất 99% không chứa CO2, nhờ năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo.

Đây là một trong những mức thấp nhất trên thế giới và thấp hơn 7 lần so với mức trung bình của các công ty tiện ích châu Âu.

[*Cường độ carbon là lượng phát thải CO2 phát sinh trong quá trình sản xuất hoặc hoạt động].

Nhờ sản xuất điện không phát thải carbon, Tập đoàn EDF đóng góp mạnh mẽ vào việc đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững hướng tới mục tiêu Net Zero của Pháp vào năm 2050, đồng thời tăng cường sự độc lập về năng lượng của quốc gia này.

Pháp xem năng lượng hạt nhân là tài sản quốc gia. Ngành công nghiệp hạt nhân là ngành công nghiệp lớn thứ 3 tại Pháp, góp phần đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước với hơn 220.000 việc làm tại hơn 3000 công ty ở mọi quy mô.