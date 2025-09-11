"Gã khổng lồ" của QĐND Việt Nam ở sự kiện quy tụ 7 triệu người: Nặng 40 tấn, phát hiện máy bay tàng hình

Kéo dài từ ngày 28/8 đến 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhanh chóng trở thành tâm điểm văn hóa-chính trị của cả nước.

Đây là một trong những sự kiện trọng đại đầu tiên được tổ chức tại tổ hợp triển lãm lớn nhất của Việt Nam cũng như Đông Nam Á, nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 10/9 đã công bố số liệu thống kê vô cùng ấn tượng của nơi đây:

Tính đến hết ngày 7/9, triển lãm đã thu hút gần 7 triệu triệu lượt khách tham quan. Trong đó, số lượng khách đến Triển lãm đông nhất là vào ngày 1/9 với khoảng 1,05 triệu người; ngày 2/9 có khoảng 900.000 người và ngày 7/9 có khoảng 1 triệu người.

Tại triển lãm, nổi bật là gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn", diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Ra đa cảnh giới tầm trung 2D dải tần VHF RV-02 tại triển lãm.

Trong đó, hệ thống ra đa cảnh giới tầm trung 2D dải tần VHF RV-02 đã thu hút đông đảo công chúng khi được trưng bày công khai bởi vẻ ngoài "khổng lồ" với chiều cao 3,8m, chiều rộng 2,8m, chiều dài 14,1m, nặng 40 tấn.

Ra đa cảnh giới tầm trung 2D dải tần VHFRV-02 có gì đặc biệt?



Sản phẩm RV-02 là kết quả của quá trình nghiên cứu, chế tạo tại Việt Nam. Đây là loại ra đa cảnh giới tầm trung sử dụng băng tần VHF, được tối ưu để phát hiện các mục tiêu trên không, trong đó có cả máy bay không người lái (UAV, Drone) – loại phương tiện đang ngày càng được sử dụng phổ biến trong chiến tranh hiện đại.

RV-02 có khả năng hỗ trợ điều hướng mục tiêu cho hoạt động tác chiến, tự động phát hiện đối tượng trên không, đo đạc và truyền các thông số như cự ly, phương vị, góc tà và độ cao. Thông tin sau đó được gửi trực tiếp về sở chỉ huy để giám sát và kiểm soát toàn bộ vùng cảnh giới.

RV-02 sở hữu giàn anten có chiều dài 21,6m với kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo phát hiện mục tiêu ở cự ly cách xa hàng trăm km trên mọi điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau.

Đây là tính năng then chốt giúp quân đội chủ động hơn trong công tác trinh sát, phòng không và quản lý không phận, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa từ UAV và tên lửa hành trình ngày càng phức tạp.

Theo thông tin công bố, RV-02 sở hữu nhiều thông số kỹ thuật đáng chú ý:

Tần số hoạt động: dải VHF.

Phạm vi phát hiện: từ 5 đến 360 km; bao phủ 360° phương vị, góc tà từ 0,5° đến 35°.

Độ cao mục tiêu cực đại: 30 km.

Tốc độ quay anten: 6 vòng/phút.

Khả năng chống nhiễu: có chức năng chuyển tần số chống nhiễu tích cực, hoạt động tự động hoặc bằng tay.

Độ chính xác: sai số phương vị 0,5°, sai số cự ly 75 m.

Khả năng phân biệt mục tiêu: 5,5° theo phương vị, 200 m theo cự ly.

Số lượng mục tiêu xử lý đồng thời: 200 mục tiêu.

Ra đa RV-02 được đặt trên hệ thống xe đặc chủng Maz do Belarus sản xuất, sử dụng động cơ V8 diesel, 3 cầu chủ động, 243 mã lực.

RV-02 nổi bật bởi có cự ly phát hiện mục tiêu từ rất xa, chống nhiễu tốt và đặc biệt là có khả năng phát hiện máy bay tàng hình, tạo ra sức chiến đấu mới cho lực lượng PK-KQ Việt Nam. RV-02 không những có khả năng phát hiện mọi loại mục tiêu bay ở cự ly xa mà còn có thể bắt bám các mục tiêu có diện tích phản xạ radar nhỏ hoặc sử dụng công nghệ tàng hình.