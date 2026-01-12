“Gã khổng lồ” 13 nghìn tỷ USD BlackRock gọi tên Việt Nam trong nhóm mới nổi, chỉ ra các chủ đề ưu tiên đầu tư

BlackRock – gã khổng lồ quản lý tài sản hơn 13 nghìn tỷ USD vừa công bố báo cáo “2026 Global Outlook”, nhắc tên Việt Nam như một điểm sáng trong nhóm thị trường mới nổi (Emerging Markets – EM), bên cạnh Mexico, Brazil.

Các thị trường mới nổi đã có một năm 2025 rất tích cực. Trái phiếu EM bằng nội tệ dẫn dắt đà tăng khi lạm phát hạ nhiệt, các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất và đồng tiền EM mạnh lên so với USD suy yếu.. Theo quan điểm của BlackRock, giai đoạn này đang dần kết thúc khi phần lớn việc nới lỏng chính sách sớm và sự mạnh lên của tiền tệ đã được phản ánh vào lợi suất.

BlackRock nhận thấy cơ hội ở trái phiếu EM bằng ngoại tệ mạnh và đã chuyển sang tăng tỷ trọng. Đồng USD yếu hơn, lãi suất Mỹ thấp hơn cùng với chính sách tài khóa và tiền tệ thận trọng đã cải thiện nền tảng tín dụng của các thị trường mới nổi, thể hiện qua hàng loạt đợt nâng hạng tín nhiệm quốc gia. Chênh lệch lợi suất hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ trên nhiều khu vực, được hỗ trợ bởi nguồn cung phát hành hạn chế và bảng cân đối tài chính vững mạnh hơn.

“Chúng tôi ưu tiên các tổ chức phát hành EM lợi suất cao đang dẫn đầu các đợt nâng hạng tín nhiệm quốc gia trong năm nay", báo cáo cho biết. BlackRock xem các đợt nâng hạng này là dấu hiệu cho thấy chất lượng tín dụng đang được cải thiện, và cùng với mức lợi suất hấp dẫn, đây là nền tảng cho quan điểm tăng tỷ trọng. Gã khổng lồ quản lý tài sản này ưu tiên trái phiếu hơn cổ phiếu tại các thị trường mới nổi, nhờ tiềm năng thu nhập ổn định hơn và định giá phản ánh tốt hơn các rủi ro trong ngắn hạn.

“Thị trường mới nổi trung bình hiện nay có khả năng chống chịu tốt hơn, được quản lý hiệu quả hơn và ngày càng mang dáng dấp của một phần cốt lõi trong danh mục đầu tư”, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Quản lý Danh mục Nhóm trái phiếu thị trường mới nổi, BlackRock nhấn mạnh.

Trên thị trường cổ phiếu, BlackRock duy trì quan điểm trung lập đối với cổ phiếu EM nói chung trong ngắn hạn, khi các siêu xu hướng toàn cầu đang tạo ra cơ hội nhưng chưa thấy một hướng đi rõ ràng của đồng USD.

BlackRock ưu tiên tiếp cận có chọn lọc đối với lĩnh vực công nghệ, các chủ đề gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), sự chuyển dịch năng lượng trên toàn bộ thị trường mới nổi và Trung Quốc. Bên cạnh đó, BlackRock đánh giá việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mang lại lợi ích cho các quốc gia như Mexico, Brazil và Việt Nam.

Trong quan điểm đầu tư chiến lược với tầm nhìn từ 5 năm trở lên, việc ưu tiên phân bổ cao hơn mức chuẩn đối với cổ phiếu Ấn Độ đã dẫn tới quan điểm tăng tỷ trọng tổng thể đối với cổ phiếu EM. Lực lượng lao động trẻ và đang mở rộng của Ấn Độ, quá trình số hóa nhanh chóng cùng khả năng chống chịu trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu phân mảnh được kỳ vọng sẽ củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn của quốc gia này.