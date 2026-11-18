Chúng đã đi lấy chồng, có gia đình riêng, tôi không muốn vì mình mà vợ chồng chúng xảy ra mâu thuẫn.

Tôi có hai cô con gái, đứa nào cũng đã lấy chồng, gia đình chồng đều có điều kiện, nhà cửa khang trang, kinh tế không đến nỗi nào. Nhìn bên ngoài, nhiều người vẫn bảo tôi có phúc, sinh được hai cô con gái rồi gả vào những gia đình khá giả, sau này tuổi già chẳng phải lo nghĩ. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, có những chuyện không phải cứ con cái lấy chồng giàu là cha mẹ đẻ được nhờ.

Hai đứa con tôi đều thương mẹ, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi han, lễ Tết có về thăm. Chỉ có điều, chuyện tiền bạc thì gần như không đứa nào giúp được gì. Lương của các con vốn chẳng cao, còn thu nhập của hai cậu con rể lại khá tốt. Thế nhưng nhà chồng các con khó tính, đặc biệt không muốn con dâu mang tiền về cho mẹ đẻ. Có lần tôi nghe con gái kể, cứ mỗi khi vợ chồng nó nhận lương, mẹ chồng lại bóng gió chuyện tiền nong, nào là phụ nữ lấy chồng phải biết vun vén nhà chồng, nào là đừng có kiếm được đồng nào lại đem dấm dúi đi đâu hết. Những lời ấy nghe qua tưởng vu vơ nhưng thực chất là nhắc nhở con dâu đừng nghĩ đến chuyện gửi tiền về ngoại.

Tôi biết thế nên cũng chẳng bao giờ mở miệng xin con. Có lần đứa lớn lén gửi cho tôi hai triệu đồng, tôi vừa nhận được thì hôm sau nó đã gọi điện bảo mẹ chồng hỏi tiền đi đâu, nó phải tìm cách giải thích mãi. Từ đó, tôi càng không muốn các con khó xử. Chúng đã đi lấy chồng, có gia đình riêng, tôi không muốn vì mình mà vợ chồng chúng xảy ra mâu thuẫn.

Ảnh minh họa

Thế nên tôi vẫn tự lo cuộc sống của mình. Ở tuổi ngoài 60, tôi theo người ta đi phụ hồ, ai thuê gì làm nấy. Công việc nặng nhọc, khi thì trộn vữa, khi thì xúc cát, chuyển gạch, dọn dẹp công trình. Có hôm trời nắng chang chang, tôi làm đến mức hoa mắt, chân tay rã rời. Về đến nhà, người đau nhức, nằm xuống thở cũng không ra hơi. Nhưng nghỉ thì lấy gì ăn? Tôi cũng phải nghĩ đến lúc già yếu, không còn sức đi làm nữa thì lấy đâu ra tiền thuốc men, sinh hoạt.

Nhiều người nhìn thấy tôi lom khom vác từng bao xi măng thì thương, có người còn trách hai cô con gái lấy chồng khá giả mà để mẹ già phải đi làm việc nặng nhọc. Tôi nghe vậy chỉ cười, không muốn phân bua. Các con tôi không phải đứa vô tâm, chỉ là mỗi đứa đều có nỗi khó xử riêng. Tôi trách chúng thì được gì, chẳng lẽ lại bắt con phải vì mẹ mà sống không yên ổn trong nhà chồng?

Tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để tự kiếm sống, không phải ngửa tay xin ai. Chỉ có điều, đôi lúc nhìn những người cùng tuổi được con cái đón về chăm sóc, tôi cũng chạnh lòng. Làm mẹ, tôi chẳng mong con phải báo đáp nhiều, nhưng đến tuổi này mới hiểu, có khi điều khó nhất không phải là nuôi con trưởng thành, mà là chấp nhận rằng khi con đã có gia đình riêng, mình phải học cách tự lo cho những năm tháng còn lại.