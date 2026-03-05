HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Gã đàn ông dùng rựa tấn công cha mẹ vợ cũ

Uyên Châu |

Sau khi nhắn tin cự cãi với vợ cũ, gã đàn ông cầm rựa truy sát cha mẹ vợ cũ gây thương tích rồi bỏ trốn

Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Thành Phát (31 tuổi, khu phố Phước Lộc, phường Phước Long) về hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm xâm hại sức khỏe người khác.

Gã đàn ông dùng rựa tấn công cha mẹ vợ cũ ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Phát

Vào tối ngày 26-2, sau khi nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị T.T.A.T. (29 tuổi, trú tại thôn Bình Đức 1, xã Phú Nghĩa) vì những mâu thuẫn trước đó, Phát đã có lời lẽ đe dọa.

Gần 23 giờ cùng ngày, Phát đã lấy một cây rựa tại nhà, chạy xe đạp điện đến thôn Bình Đức 1, xã Phú Nghĩa. Khi đến nơi, Phát dựng xe bên ngoài, đi vòng phía sau nhà rồi bất ngờ xông vào khu vực phòng ngủ của ông T. và bà L. (cha mẹ chị T).

Tại đây, Phát đã dùng rựa tấn công hai nạn nhân trong đêm khuya, gây thương tích và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi gây án, Phát bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gã đàn ông dùng rựa tấn công cha mẹ vợ cũ ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Hung khí gây án

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Phát khi đang lẩn trốn tại khu phố Sơn Giang 2, phường Phước Long. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy hung khí mà Phát sử dụng để gây án, cách hiện trường khoảng 7 km.

