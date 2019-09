Gã đàn ông dâm ô bé gái 9 tuổi ở An Giang

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Phước Hậu (48 tuổi, ngụ tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".



Theo kết quả điều tra, ngày 26/8, Hậu uống hết hơn nửa lít rượu rồi sau đó lấy xe đạp đến trường tiểu học ở thị trấn Phú Hòa để đón cháu.

Hậu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Trong lúc đứng chờ, Hậu thấy cháu K. (9 tuổi), chạy xe đạp một mình. Hậu kêu bé gái dừng xe cặp bên mình và dụ dỗ thực hiện hành vi dâm ô. Hậu còn hứa, hôm nào có tiền sẽ cho bé gái.

Đến trưa hôm sau, K. chạy ngang quán nước gần trường thấy Hậu đứng đó. Nạn nhân hoảng sợ vừa khóc vừa chạy về nhà kể lại sự việc.

Gia đình đã đến Công an thị trấn Phú Hòa trình báo. Cảnh sát đã mời Hậu đến làm việc. Người đàn ông này thừa nhận đã dâm ô bé gái 9 tuổi.