G7 họp khẩn bàn phương án mở kho dự trữ dầu chiến lược

Một nhà máy dầu ở Ichihara, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Financial Times dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, các bộ trưởng G7 cùng với giám đốc điều hành IEA Fatih Birol sẽ tổ chức họp trực tuyến vào 8g30 sáng (giờ New York) ngày 9/3, để thảo luận tác động của cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran.

Ba quốc gia G7, trong đó có Mỹ, đã bày tỏ ủng hộ ý tưởng mở kho dự trữ, những người tham gia thảo luận cho biết.

32 quốc gia thành viên của IEA đang giữ kho dự trữ dầu chiến lược, như một phần của hệ thống ứng phó khẩn cấp tập thể nhằm đối phó với khủng hoảng giá dầu.

Theo nguồn tin, một số quan chức Mỹ tin rằng việc cùng giải phóng khoảng 300–400 triệu thùng dầu, tương đương 25–30% trong tổng số 1,2 tỷ thùng dự trữ, sẽ là mức phù hợp.

Cuộc họp diễn ra vài thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chịu áp lực lớn phải kiềm chế đà tăng mạnh của giá dầu thô kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên 3,45 USD/gallon ngày 8/3, từ mức 2,98 cách đây 1 tuần, và có thể còn tăng thêm nếu ông Trump không đảo ngược được xu hướng này.

Đà tăng giá dầu trong tuần qua đã gây tác động toàn cầu, đe dọa gây ra đợt lạm phát mới và từ đó gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Ý và Tây Ban Nha nằm trong số quốc gia nhập khẩu dầu thô nhiều nhất, vì thế đặc biệt dễ bị tổn thương trước cú sốc giá.

Giá dầu chuẩn quốc tế Brent tăng vọt 24% trong phiên giao dịch châu Á ngày 9/3, lên 116,71 USD/thùng, sau đó giảm nhẹ còn 110,85 USD sau khi có thông tin về cuộc họp G7.

Trong khi đó, dầu chuẩn Mỹ WTI tăng 28% lên 116,45 USD, rồi giảm về khoảng 108 USD.

Các kho dự trữ dầu khẩn cấp được thiết lập từ năm 1974, sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Ả-rập. Kể từ khi IEA ra đời, các nước thành viên đã 5 lần cùng mở kho dự trữ, gần đây nhất là 2 lần vào năm 2022 để đối phó với đợt tăng giá dầu sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra.

Tuần trước, IEA tổ chức họp khẩn để xem xét các phương án đối phó nguy cơ khủng hoảng nguồn cung dầu. Một tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp cho biết IEA “sẵn sàng hành động để hỗ trợ sự ổn định của thị trường dầu mỏ”.

Tài liệu này cũng cho biết, các quốc gia IEA hiện nắm giữ hơn 1,24 tỷ thùng dầu dự trữ công, ngoài ra còn khoảng 600 triệu thùng dự trữ của doanh nghiệp có thể được đưa ra thị trường nếu cần.

Tổng lượng dầu này có thể đáp ứng nhu cầu trong gần 1 tháng của các nước IEA. Trong đó, Mỹ và Nhật Bản chiếm khoảng 700 triệu thùng trong tổng số 1,24 tỷ thùng.

Đà tăng giá dầu có nguy cơ làm suy yếu cam kết của ông Trump về giảm lạm phát và hạ chi phí năng lượng. Ông cũng đang bị một số thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian cho các vấn đề đối ngoại thay vì giải quyết chi phí sinh hoạt trong nước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 8/3, ông Trump tỏ ra không lo ngại về giá dầu tăng cao.

“Giá dầu tăng trong ngắn hạn và sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị loại bỏ, là cái giá rất nhỏ để đổi lấy an toàn và hòa bình cho Mỹ và thế giới…Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ khác!” ông viết.