G-Dragon kéo khẩu trang mở khóa iPhone ở sân bay, zoom cận mới phát hiện món đồ độc nhất thế giới trên tay

Trong loạt ảnh sân bay chuẩn bị đến Việt Nam, G-Dragon che kín từ đầu đến chân nhưng vẫn để lộ một khoảnh khắc thú vị: kéo khẩu trang, cúi nhìn điện thoại mở khóa Face ID. Khi zoom kỹ, chiếc iPhone trên tay anh hóa ra không hề “bình thường” mà đang có một thứ "độc nhất vô nhị".

Chiều 23/10/2026, G-Dragon đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, lên đường sang Việt Nam cho 2 đêm concert BIGBANG tại Hà Nội. Nhóm sẽ biểu diễn 2 đêm 24/10 và 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thuộc chuyến lưu diễn thế giới XX : COSMOS kỷ niệm 20 năm thành lập.

Dù che kín từ đầu đến chân, nam nghệ sĩ vẫn để lộ khoảnh khắc kéo khẩu trang, cúi nhìn điện thoại được cho là mở khóa Face ID. Zoom kỹ mới thấy thứ đáng chú ý nhất là chiếc ốp lưng đính kim cương được chế tác riêng, cả thế giới chỉ có một

G Dragon kéo khẩu trang mở khóa Face ID trên chiếc iPhone đời mới (Ảnh: Newsen)

Một góc chụp khác do Dispatch ghi lại tại sân bay Incheon trước khi G-Dragon chuẩn bị sang Việt Nam (Ảnh: Dispatch)

Nhưng chiếc ốp lưng của nam nghệ sĩ mới là thứ có tiền cũng không mua được (Ảnh: Newsen)

Khoảnh khắc G-Dragon lộ diện khi kéo khẩu trang mở Face ID tại sân bay trước khi sang Việt Nam

Zoom cận GD: Phát hiện iPhone đời mới, nhưng “bảo vật” nằm ở chiếc ốp

Phóng to ảnh, có thể thấy chiếc điện thoại có thanh camera nằm ngang chạy hết chiều rộng máy, bên trong là 3 ống kính. Đây là “dấu vân tay” của dòng iPhone 17 Pro.

Điểm khiến dân tình phải soi lại nhiều lần là phần viền camera. Viền màu xanh ngọc nổi bật trên nền ốp đen, bên trong ánh lên lớp đá lấp lánh. Đó không phải ốp mua sẵn ngoài cửa hàng, mà là món phụ kiện độc bản do thương hiệu trang sức cao cấp Hàn Quốc David Avalon bắt tay cùng CASETiFY chế tác riêng, mừng sinh nhật G-Dragon ngày 18/08.

Chiếc ốp lưng được đính kim cương và chế tác riêng bởi “Vua grillz xứ Hàn” David Avalon

Theo thông tin được công bố, các mẫu ốp lấy màu đen làm chủ đạo và tái hiện biểu tượng hoa cúc của G-Dragon bằng kỹ thuật đính đá quý. Toàn bộ phần bảo vệ camera được phủ kín kim cương theo kỹ thuật pavé, tức đá đính sát nhau tạo bề mặt lấp lánh liền mạch. Viền camera in chữ “G-DRAGON” và “CASETiFY”. Ngoài mẫu hoa cúc, trên mạng xã hội còn lan truyền một thiết kế có hai hình người đính đá ghép thành chữ “Ü”, gợi nhắc album “Übermensch” của anh, kèm dây đeo đính đá.

Fan muốn “đu” theo idol thì đành chịu: mẫu ốp này không có trong danh sách sản phẩm bán ra của hai bộ sưu tập CASETiFY x G-DRAGON là CHROMATIC (ra mắt 26/01/2026) và MAKE iT YOURS (ra mắt 27/08/2026).

Hình ảnh mẫu ốp được GD sử dụng từng khiến nhiều người trầm trồ

David Avalon không phải cái tên xa lạ với giới idol. Thương hiệu nổi tiếng nhất với grillz, loại trang sức bọc răng, và từng được The New York Times gọi là “vua grillz của làng rap Hàn”. Danh sách khách hàng gồm j-hope (BTS), Jennie (BLACKPINK), Yeonjun (TXT) cùng các rapper Kid Milli, JUSTHIS. Thương hiệu cũng từng làm cho Lisa (BLACKPINK) chiếc vòng cổ vàng trắng đính hơn 400 viên kim cương.

Với G-Dragon, đây không phải lần đầu hai bên kết hợp. David Avalon được cho là đơn vị đứng sau bộ grillz kim cương của trưởng nhóm BIGBANG trong bộ ảnh quảng bá cho màn trở lại của nhóm.