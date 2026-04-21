G-DRAGON đã tìm lại được 210 tỷ rơi ở Coachella: Nhìn "anh Long" nhảy là biết

Trưa ngày 20/4 (giờ Việt Nam), BIGBANG chính thức trở lại Coachella tuần thứ 2. Bên cạnh set diễn bùng nổ, tâm điểm chú ý đổ dồn vào G-DRAGON khi nam idol dường như đã tìm lại được chiếc nhẫn kim cương 210 tỷ đồng vướng tin đồn đánh rơi trước đó.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào G-DRAGON và chiếc nhẫn 210 tỷ đồng (Ảnh: X)

Sự xuất hiện của BIGBANG tại Coachella tuần thứ hai tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông và khán giả toàn cầu. Nhóm nhạc nam hàng đầu gen 2 mang đến một set diễn được đầu tư kỹ lưỡng, tái hiện lại những năm tháng hoàng kim của Kpop. Khán giả tại sa mạc Indio đã được hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động qua các ca khúc quen thuộc như Bang Bang Bang, Fantastic Baby, Sober, Loser, Haru Haru và Lies… Hàng chục nghìn khán giả có mặt trực tiếp đã cùng hát theo, tạo nên một hiệu ứng fanchant ấn tượng tại lễ hội âm nhạc ngoài trời.

BIGBANG trở lại với Coachella tuần thứ hai (Ảnh cap màn hình)

Bên cạnh âm nhạc, tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội những ngày qua chính là thông tin G-DRAGON đánh rơi món trang sức đắt tiền. Cụ thể, sau đêm diễn tuần đầu tiên, một số fancam ghi lại cảnh nam ca sĩ liên tục nhìn xuống sàn sân khấu và có biểu hiện loay hoay tìm kiếm một vật dụng gì đó trong suốt quá trình thể hiện ca khúc Good Boy.

Cư dân mạng nhanh chóng soi ra điểm bất thường trên bàn tay của thủ lĩnh BIGBANG và đồn đoán anh làm rơi chiếc nhẫn có giá trị lên đến 210 tỷ đồng. Tuy nhiên, dân mạng dường như đã tìm ra câu trả lời về chiếc nhẫn của G-DRAGON vào trưa ngày hôm nay. Thông qua các góc máy cận cảnh từ màn hình LED lớn và hình ảnh do khán giả ghi lại, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra nam idol đã tìm lại được món đồ đắt giá.

G-DRAGON xuất hiện với chiếc nhẫn bị đồn đoán làm rơi tại Coachella tuần trước

3 chiếc nhẫn kim cương từng được GD diện trong MV POWER (Ảnh: X)

Bằng chứng rõ ràng nhất xuất hiện trong tiết mục POWER. Khi nam ca sĩ đưa tay lên cầm mic và thực hiện vũ đạo, khán giả có thể thấy anh đã đeo đầy đủ hai chiếc nhẫn kim cương ở cả hai tay. Đặc biệt, chiếc nhẫn vàng từng bị nghi là đánh rơi ở tuần trước đã xuất hiện trở lại trên ngón tay trái của anh.

GD loay hoay trong Good Boy tuần trước

Và GD nhảy cực sung trong Good Boy hôm nay

Không chỉ có sự hiện diện của chiếc nhẫn, thái độ biểu diễn của G-DRAGON cũng là lời khẳng định ngầm cho việc anh không còn vướng bận điều gì. Trái ngược với hình ảnh liên tục nhìn xuống sàn nhà và loay hoay ở tuần trước, lần này nam idol mang đến một màn trình diễn Good Boy cực kỳ năng lượng. Anh thực hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát, liên tục di chuyển khắp sân khấu và không có bất kỳ dấu hiệu mất tập trung nào.

Ngoài câu chuyện về chiếc nhẫn 210 tỷ, G-DRAGON còn tạo ra một khoảnh khắc viral khắp cõi mạng trong tiết mục POWER Không chỉ đứng trên sân khấu chính, nam idol đã chủ động di chuyển xuống khu vực sát rào chắn để giao lưu trực tiếp với người hâm mộ. Sự thân thiện của thủ lĩnh BIGBANG khiến đám đông vỡ òa. Anh liên tục bắt tay, mỉm cười và đáp lại sự nhiệt tình của khán giả.

Khoảnh khắc gây bão của G-DRAGOn trong tiết mục POWER hôm nay

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất diễn ra khi G-DRAGON phát hiện một người hâm mộ đang giơ cao chiếc điện thoại di động. Thay vì chỉ lướt qua, nam ca sĩ đã trực tiếp cầm lấy chiếc điện thoại này để soi xét kỹ càng chiếc ốp lưng điện thoại có in hình ảnh cận mặt của chính anh.

Ngay sau khi tiết mục kết thúc, đoạn clip G-DRAGON cầm điện thoại fan soi ốp lưng đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đa số các bình luận đều tỏ ra thích thú trước sự gần gũi và hành động mang tính thương hiệu của nam idol dành cho người hâm mộ.

BIGBANG và G-DRAGON đã thành công khẳng định vững chắc vị thế "ông hoàng Kpop" (Ảnh cap màn hình)

Khép lại tuần diễn thứ hai tại Coachella, BIGBANG nói chung và G-DRAGON nói riêng đã thành công khẳng định vững chắc vị thế "ông hoàng Kpop". Không chỉ mang đến set list hoành tráng cùng phong độ biểu diễn đỉnh cao, sức nóng truyền thông từ những khoảnh khắc hậu trường càng minh chứng rõ nét cho sức hút và tầm ảnh hưởng không thể thay thế của nhóm tại một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh.