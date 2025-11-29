G-DRAGON đã làm gì trước thảm kịch Hongkong (Trung Quốc)?

Tối 29/11, đêm trao giải thứ hai của MAMA 2025 diễn ra tại Hongkong (Trung Quốc) trong không khí trầm lắng hiếm thấy. Chỉ vài ngày trước đó, vụ cháy kinh hoàng tại thành phố này khiến cả châu Á chấn động, buộc ban tổ chức phải thu hẹp toàn bộ quy mô chương trình. Thảm đỏ bị hủy, sân khấu cắt bỏ pháo hoa và mọi hiệu ứng liên quan đến lửa, các nghệ sĩ được yêu cầu tiết chế cảm xúc và tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại D-2, dàn nghệ sĩ Kpop gồm ALLDAY PROJECT, CORTIS, aespa, TXT,… và đặc biệt là G-DRAGON góp mặt khiến fan Kpop đứng ngồi không yên.

Chỉ trong phần mở đầu D-2 MAMA 2025, G-DRAGON đã mang về hai chiến thắng quan trọng: Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất với Too Bad và Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất. Ngay khi bước lên sân khấu nhận giải vũ đạo, anh gây xúc động khi chủ động gửi lời chia buồn đến người dân Hongkong trước thảm kịch hỏa hoạn.

“Xin chào, tôi là G-DRAGON. Trước khi gửi lời chào, tôi muốn nói rằng, với tất cả sự đau buồn mà người dân Hồng Kông đang trải qua vì tin buồn bất ngờ, tôi hy vọng mình có thể là một nghệ sĩ mang đến sức mạnh cho mọi người. Hôm nay, tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều màn trình diễn tuyệt vời, mong mọi người hãy mong chờ. Tôi không biết lời nói của mình có thể mang lại điều gì, nhưng hy vọng tất cả chúng ta cùng cố gắng mạnh mẽ. Và tôi nghĩ giải thưởng hôm nay là từ VIP và các FAM, nên tôi sẽ nỗ lực hết mình. Cảm ơn mọi người.”, G-DRAGON phát biểu.

G-DRAGON gửi lời chia buồn đến người dân Hongkong (Trung Quốc) trong phần phát biểu nhận giải (Vietsub: Yến Nhi)

Không lâu sau, G-DRAGON tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Nam nghệ sĩ của năm, giải thưởng do bạn thân Lee Soo Hyuk trao tận tay. Trong giây phút chiến thắng, nam nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, gia đình và các thành viên BIGBANG, đồng thời bày tỏ mong muốn người bạn thân của mình sẽ là người nhận giải này vào năm sau.

G-DRAGON tiếp tục nhận giải Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất

Được chính bạn thân Lee Soo Hyuk trao giải

Không chỉ dừng lại ở những lời chia buồn trên sân khấu, hành động của G-DRAGON phía sau hậu trường càng khiến công chúng cảm động. Galaxy Corporation cho biết nam nghệ sĩ đã quyên góp 1 triệu đô la Hongkong (hơn 3 tỷ đồng) cho “Quỹ hỗ trợ Wang Fuk Court ở Tai Po”, nhằm hỗ trợ tinh thần cho người dân chịu ảnh hưởng từ vụ cháy chung cư. Song song đó, tổ chức Just Peace Foundation, nơi G-DRAGON giữ vai trò Chủ tịch danh dự, sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức tại địa phương và chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tâm lý cho lực lượng cứu hỏa - nhóm tuyến đầu chịu tổn thương lớn sau thảm họa.

G-DRAGON quyên góp hơn 3 tỷ đồng vào ngày 29/11

Trong thông báo chính thức, Just Peace Foundation khẳng định: “ Chúng tôi hy vọng có thể truyền tải thông điệp ‘phục hồi cùng nhau’ trước thảm họa và thể hiện tinh thần đoàn kết vượt qua biên giới. Chúng tôi cổ vũ để người dân Hongkong có thể vượt qua vết thương của thảm họa và trở lại cuộc sống thường nhật thông qua sức mạnh chữa lành mà nghệ thuật mang lại.” Tổ chức cũng đang triển khai dự án “Phục hồi Anh hùng”, chương trình nghệ thuật trị liệu hướng đến các lính cứu hỏa đối mặt với thiệt hại do cháy rừng vì biến đổi khí hậu, với mục tiêu hỗ trợ phục hồi tâm lý cho các nhân viên công vụ phải làm việc trong điều kiện đặc thù.