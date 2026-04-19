G-Dragon bị nữ diễn viên bốc lửa nhất nhì showbiz “đá” phũ phàng vì lý do bất ngờ?

Sáng 19/4, tờ Starnews cho hay, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Joo Yeon (cựu thành viên After School) vừa làm khách mời trên chương trình Point of Omniscient Interfere và có những chia sẻ gây xôn xao về đời sống tình cảm của bản thân. Tại đây, người đẹp sinh năm 1987 khiến cả trường quay dậy sóng khi tiết lộ chuyện cô từng cực kỳ “sát trai” trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp: “Nói ra chắc sẽ bị khán giả ‘ném đá’ mất, nhưng sự thật là hồi đó trong mỗi nhóm nhạc nam đều có ít nhất 1 thành viên yêu thích tôi”.

Lee Joo Yeon không ngần ngại hé lộ về mối tình với bạn trai cũ ngay trên sóng truyền hình: “Tôi thường không kể chuyện này (chuyện hẹn hò với bạn trai cũ) cho bố mẹ nghe. Vì họ hay lo lắng cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng ra mắt bạn trai với gia đình lần nào luôn”. Đặc biệt, cô công bố luôn lý do chia tay bạn trai cũ: “Là do tôi nhanh thấy chán đối phương. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy áp lực khi mình phải luôn xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt đàng trai mỗi ngày. Hiện tại, tôi thấy ở bên gia đình là thoải mái nhất”. Từ đây, công chúng nhận định chính nữ diễn viên 8X là người chủ động “đá” người yêu cũ.

Lee Joo Yeon vừa hé lộ nguyên nhân khiến mối tình cũ tan vỡ. Ảnh: Naver

Trước đó khi xuất hiện trên chương trình Dolsing Four Men, Lee Joo Yeon cho biết cô chia tay tình cũ vì đối phương hôn dở tệ: “Tôi hẹn hò với anh ấy dựa trên những phẩm chất khác nữa, nhưng nụ hôn của anh ấy tệ đến mức tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa”.

Dù Lee Joo Yeon không nêu đích danh tên người bạn trai cũ trong những chia sẻ của mình, song công chúng hiện đổ dồn sự chú ý về phía G-Dragon. Bởi lẽ suốt nhiều năm qua, cựu thành viên After School chỉ dính tin hẹn hò với mỗi mình nam ca sĩ này. Xâu chuỗi các dữ kiện, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn Lee Joo Yeon đã “đá” G-Dragon phũ phàng do anh không biết cách hôn.

Mối quan hệ giữa Lee Joo Yeon và G-Dragon hiện gây chú ý trở lại khắp cõi mạng. Ảnh: Nate

Lee Joo Yeon chia sẻ câu chuyện cô chia tay bạn trai cũ vì hôn dở ngay trên 1 show truyền hình. Ảnh: Naver

Còn nhớ ngay ngày đầu năm 2018, Dispatch công bố hình ảnh bắt gặp thủ lĩnh BIGBANG G-Dragon và Lee Joo Yeon hẹn hò tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Cặp đôi được tiết lộ đã trải qua kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm với nhau. Trước đó, vào năm 2017, tin đồn hẹn hò của G-Dragon và cựu thành viên After School đã rộ lên sau khi đoạn video liên quan đến cả 2 bị rò rỉ.

Trong những năm sau đó, thi thoảng 2 nghệ sĩ lại lộ hint hẹn hò mà chẳng hề lên tiếng. Chỉ mới vào cuối tháng 4/2025, Lee Joo Yeon đã chia sẻ bức ảnh selfie chụp cùng 1 chú mèo trên ghế ngồi, thấy rõ những đồ nội thất trang trí ở phía sau. Dân tình ngay lập tức soi ra khung cảnh nơi Lee Joo Yeon rất giống với hình ảnh bên trong nhà của G-Dragon mà anh từng đăng tải trước đây, từ tác phẩm nghệ thuật đến đồ vật xung quanh. Ngoài ra, chú mèo trong ảnh của Lee Joo Yeon bị phát hiện đeo chiếc vòng Chanel giống hệt với món phụ kiện G-Dragon từng sử dụng. Điều này làm dấy lên suy đoán chú mèo xuất hiện trong bức ảnh của mỹ nhân họ Lee chính là thú cưng nhà thủ lĩnh BIGBANG. Với loạt hint nói trên, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ G-Dragon và Lee Joo Yeon vẫn đang hẹn hò say đắm bên nhau vào thời điểm đó.

Dispatch tung bằng chứng hẹn hò của 2 ngôi sao. Ảnh: Dispatch

G-Dragon và Lee Joo Yeon lộ hint hẹn hò hồi tháng 4/2025. Ảnh: X

Tới tận tháng 6 năm ngoái, công ty quản lý G-Dragon - Galaxy Corporation - mới đưa ra tuyên bố: “Tin đồn hẹn hò giữa G-Dragon và Lee Joo Yeon là không đúng sự thật”. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn cho rằng trưởng nhóm BIGBANG thực sự từng hẹn hò mỹ nhân họ Lee và không tin vào tuyên bố nói trên của công ty Galaxy Corporation.

Công chúng vẫn tin G-Dragon và Lee Joo Yeon thực sự từng yêu nhau. Ảnh: X