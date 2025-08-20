Funiki ra mắt Bộ sưu tập Máy lọc nước mới: Kết hợp thiết kế và công nghệ hiện đại

Sản phẩm có ba lựa chọn màu sắc phù hợp nhiều phong cách nội thất, đồng thời tích hợp hệ thống lọc RO đa tầng và công nghệ điện phân, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của người tiêu dùng.Trên thị trường hiện nay, máy lọc nước thường theo thiết kế quen thuộc, màu sắc cơ bản như đen hay xám, khiến khả năng thể hiện cá tính và thẩm mỹ trong không gian sống bị hạn chế. Funiki thay đổi điều đó với bộ sưu tập máy lọc nước mới, kết hợp công nghệ lọc hiện đại cùng ba màu sắc đa dạng cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu.

Chia sẻ về định hướng sản phẩm, bà Lê Hạnh Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phân phối Thống Nhất, Tổng thầu phân phối của máy lọc nước Funiki, cho biết: "Máy lọc nước Funiki sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, độc quyền, tích hợp nhiều cải tiến cả về tính năng lẫn thẩm mỹ. Việc phân phối dòng sản phẩm này là cơ hội để các nhà phân phối mở rộng kinh doanh, đồng thời mang đến lựa chọn chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Việt."

Với lợi thế tự chủ trong sản xuất, Funiki phát triển bộ sưu tập máy lọc nước mới theo định hướng kết hợp giữa thiết kế và công năng. Sản phẩm được nghiên cứu dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng, dễ lắp đặt và phù hợp với nhiều phong cách nội thất.

Thiết kế hài hòa không gian sống

Tuy không phải yếu tố tiên quyết, song màu sắc và thiết kế đang dần trở thành tiêu chí quan trọng khi người tiêu dùng Việt lựa chọn mua sắm thiết bị gia dụng.

Chị Hà (nhân viên văn phòng, Hà Nội) chia sẻ: "Khi mua sắm thiết bị gia dụng, mình không chỉ quan tâm mỗi tính năng, mà còn phải cân nhắc xem thiết kế của món đồ có phù hợp với không gian sống của mình không."

Đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao trong không gian sống, Funiki giới thiệu bộ sưu tập máy lọc nước với ba màu sắc: Trắng Lông Sói Bắc Âu, Nâu Socola Dubai và Ngọc Trai Đen.

Bảng màu mới của máy lọc nước Funiki gồm ba tông màu đa dạng, giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất, từ cổ điển đến hiện đại. Người dùng có thể lựa chọn màu trắng Lông Sói, nâu Socola hay Ngọc trai đen để tạo điểm nhấn cho không gian.

Funiki cung cấp đa dạng kiểu dáng, từ tủ đứng đến âm tủ, giúp máy dễ dàng bố trí ở nhiều không gian, từ căn bếp đến phòng khách chung.

Công nghệ lọc nước hiện đại

Sản phẩm được trang bị hệ thống lọc đa tầng lên đến 13 cấp, cùng công nghệ tấm màng RO từ Mỹ giúp loại bỏ vi khuẩn, tạp chất và kim loại nặng, cung cấp nguồn nước sạch đạt chuẩn.

Một số dòng sản phẩm trong bộ sưu tập mới của Funiki tích hợp công nghệ điện phân có màng ngăn, mang lại nước đầu ra với hàm lượng hydrogen cao gấp đôi so với một số công nghệ thông thường. Theo nghiên cứu đăng trên Frontiers in Physiology (2024), loại nước này có khả năng giảm mỏi cơ và cải thiện hiệu suất vận động. Sản phẩm còn sử dụng điện cực Titanium phủ Platinum với tuổi thọ lên đến 50 năm, bảo đảm độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài.

Kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thiết kế tinh tế, máy lọc nước Funiki mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, chăm sóc sức khỏe cho gia đình.

Luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu sống xanh của người tiêu dùng, bộ sưu tập máy lọc nước Funiki được trang bị công nghệ làm lạnh Block kết hợp đầu bơm Headon, giải pháp giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Bộ sưu tập máy lọc nước mới của Funiki mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, kết hợp thiết kế hiện đại với hiệu quả lọc tối ưu. Kế thừa giá trị bền vững của Tập đoàn Hòa Phát, Funiki áp dụng chính sách bảo hành tới 36 tháng, thể hiện cam kết về chất lượng, độ bền và sự đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng Việt.