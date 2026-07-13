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FSB ngăn chặn cuộc tấn công UAV theo kế hoạch nhằm vào sân bay quân sự

Hoàng Vân
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Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) vừa ngăn chặn thành công các cuộc tấn công UAV theo kế hoạch nhằm vào các sân bay quân sự ở Amur và Chelyabinsk.

FSB bắt giữ những kẻ chủ mưu và đồng phạm của các cuộc tấn công khủng bố theo kế hoạch.

Ngày 13/7, Văn phòng Quan hệ Công chúng của FSB thông báo, cơ quan này đã ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV theo kế hoạch nhằm vào sân bay quân sự "Ukrainka" ở tỉnh Amur và sân bay "Shagol" ở tỉnh Chelyabinsk.

FSB cho biết thêm, những kẻ chủ mưu và đồng phạm của các cuộc tấn công khủng bố theo kế hoạch đã bị bắt giữ.

FSB đã thu thập được thông tin tình báo trước về việc các cơ quan đặc nhiệm Ukraine vận chuyển UAV FPV được trang bị đầu đạn và trạm điều khiển mặt đất di động, được vận chuyển trong các container trên UAV cánh cố định và khinh khí cầu, đến vùng Bryansk.

Sau đó, những UAV này được vận chuyển bằng ô tô chở khách có rơmoóc đáy giả, chất đầy đồ gia dụng, đến các sân bay mục tiêu, nơi chúng được lắp ráp và chuẩn bị sẵn sàng để triển khai trong các nhà để xe do các nghi phạm thuê.

Lực lượng chức năng đã ghi nhận tất cả các hành vi bất hợp pháp.

Tang vật thu giữ gồm 24 UAV FPV được trang bị module điều khiển mạng thần kinh do Anh, Mỹ, Canada và Thụy Điển sản xuất, có khả năng chống lại chiến tranh điện tử, đầu đạn chứa hơn 1kg chất nổ.

Còn có 2 trạm điều khiển mặt đất di động được trang bị thiết bị tự hủy chứa 250g chất nổ mỗi chiếc và thiết bị liên lạc được sử dụng để liên hệ với những người điều khiển ở Ukraine.

FSB nhắc nhở, những người tự nguyện cảnh báo chính quyền hoặc từ bỏ hành vi khủng bố có thể được miễn trách nhiệm hình sự theo luật pháp Nga.

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