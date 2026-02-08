FSB bắt nghi phạm ám sát tướng cấp cao Nga ở Dubai, công bố video phi tang súng

RT ngày 8/2 dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đưa tin, giới chức Nga đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ ám sát một tướng tình báo quân sự cấp cao, trong đó có đối tượng được cho là tay súng.

FSB cho biết nghi phạm chính đã bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo thông cáo của FSB, tay súng bị cáo buộc là công dân Nga Lyubomir Korba, 65 tuổi, đã bị bắt ở Dubai và bàn giao cho Nga. Cơ quan này cũng xác định các đồng phạm, gồm công dân Nga Viktor Vasin, 66 tuổi, bị bắt tại Moscow, và Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, được cho là đã bỏ trốn sang Ukraine.

Hôm 6/2, Tướng Vladimir Alekseyev, Phó tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU) bị bắn 3 phát vào lưng ngay bên ngoài nơi ở và được đưa đi cấp cứu.

FSB công bố đoạn video cho thấy nghi phạm rời khỏi tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công, vứt một khẩu súng có gắn giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt.

Một đoạn video khác cho thấy các đặc vụ FSB áp giải một nghi phạm có khuôn mặt bị làm mờ từ máy bay.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi vụ việc là một "hành động khủng bố". Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định Kiev không liên quan đến vụ việc.

Tướng Alekseyev là sĩ quan quân đội cấp cao của Nga. Ông giữ chức vụ Phó tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU) từ năm 2011, từng chỉ huy các chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Năm 2017, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.