FPT ký thỏa thuận chuyển đổi AI 30 triệu USD với tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á

Kỳ Thư |

Tập đoàn FPT vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á, mở ra cơ hội triển khai hợp đồng trị giá 30 triệu USD nhằm thúc đẩy chuyển đổi toàn diện về AI trong lĩnh vực sản xuất.

Tập đoàn của Chủ tịch Trương Gia Bình ký thỏa thuận chiến lược triển khai chuyển đổi AI trị giá 30 triệu USD với tập đoàn công nghiệp hàng đầu Đông Nam Á - Ảnh 1.

Thông tin từ FPT, đơn vị này sẽ cung cấp giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất toàn cầu để triển khai các giải pháp AI bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị: từ vận hành doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất nhà máy đến quản lý hậu cần, giúp đối tác hình thành mô hình sản xuất thông minh, tối ưu và bền vững.

Lộ trình hợp tác được chia làm ba giai đoạn. 

Giai đoạn đầu (2025) tập trung xây dựng nền tảng AI với các công nghệ như OCR, số hóa quy trình, tích hợp dữ liệu máy móc và thị giác máy tính để đảm bảo an toàn lao động. 

Giai đoạn hai (2026) hướng đến nâng cao trí tuệ vận hành qua các giải pháp dự báo, tối ưu hóa và lập kế hoạch dựa trên AI. 

Từ năm 2027 trở đi, hai bên sẽ xây dựng hệ sinh thái sản xuất thông minh với digital twins, trợ lý AI, tác nhân tự động và AI hội thoại nhằm tinh gọn vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Được biết, FPT hiện là đối tác chuyển đổi số của nhiều tập đoàn lớn như AIA, Central Group, Honda, IHH Healthcare Singapore, Mitsubishi, Panasonic, RS Group, SCB và Unilever. Ngoài sản xuất, FPT còn hiện diện trong nhiều lĩnh vực khác như tài chính - ngân hàng, bán lẻ, y tế, năng lượng, ô tô và hàng không.

Năm 2024, FPT ghi nhận tổng doanh thu đạt 2,47 tỷ USD và lực lượng lao động hơn 54.000 nhân sự trên các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

