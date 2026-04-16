FourS Tower hưởng lợi từ sức nóng của "giao lộ vàng" lõi trung tâm Nam Đà Nẵng

"Vạn tiện ích" tại giao lộ huyết mạch

Tại lõi trung tâm Nam Đà Nẵng, tổ hợp căn hộ FourS Tower thuộc khu đô thị Sun Riverpolis khẳng định vị thế độc tôn ngay ngã tư chiến lược Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng. Điểm giao cắt này được ví như "giao lộ di sản", trên hành lang kết nối trực tiếp chuỗi di sản thế giới Huế - Hội An - Mỹ Sơn. Cư dân được trải nghiệm sự giao thoa độc đáo giữa quá khứ và hiện tại: một bên là nhịp sống năng động, rực rỡ của quần thể Da Nang Downtown phía Bắc, một bên là vẻ đẹp hoài cổ, trầm mặc của phố cổ Hội An ở phía Nam.

Không chỉ thừa hưởng chiều sâu văn hóa, tọa độ vàng này còn mở ra một mạng lưới kết nối đa trải nghiệm hiếm có. Trong bán kính vài km, cư dân có thể chạm vào làn nước trong xanh của biển Non Nước, bãi tắm Sơn Thủy, khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn hay chiêm ngưỡng "dòng sông ánh sáng" Hàn Giang cùng những cây cầu biểu tượng như cầu Trần Thị Lý, cầu Rồng…

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) điểm tô sắc màu rực rỡ cho sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương.

Bao quanh tổ hợp căn hộ là hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, từ trung tâm thương mại sầm uất, sân vận động Hòa Xuân, sân golf tiêu chuẩn quốc tế đến công viên Hyde Park quy mô lớn nhất miền Trung ven sông Cổ Cò. Sự hội tụ của các tâm điểm du lịch và dịch vụ đẳng cấp không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn biến FourS Tower thành "thỏi nam châm" hút khách du lịch, mở ra cơ hội kinh doanh lưu trú đầy triển vọng.

Chưa kể, tuyến đường sắt đô thị (MRT/LRT) kết nối sân bay Đà Nẵng - Hội An dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2031, kết hợp cùng mạng lưới cao tốc ven biển liên tục được nâng cấp sẽ gia tăng sức hút cho khu vực Nam Đà Nẵng, đặc biệt là các tổ hợp tại "giao lộ vàng" như FourS Tower. Sự lột xác về mạng lưới giao thông của đô thị lớn nhất miền Trung sẽ biến FourS Tower thành trạm trung chuyển lý tưởng, sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch trong nước và quốc tế từ sân bay tỏa đi các điểm du lịch miền Trung.

Không dừng lại ở dòng khách du lịch, FourS Tower còn trở thành chốn an cư lý tưởng cho cộng đồng trí thức, giới chuyên gia khi xu hướng di cư về "thành phố đáng sống" ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt sau sáp nhập các đơn vị hành chính, FourS Tower là "bến đỗ" ưu tiên của các cán bộ, công nhân viên chức luân chuyển công tác từ Quảng Nam ra Đà Nẵng. Đồng thời, lợi thế được bao quanh bởi mạng lưới resort danh tiếng ven biển, cùng khả năng kết nối nhanh chóng tới Khu Công nghiệp Hòa Cầm ở hướng Tây giúp phân khu này hút đội ngũ chuyên gia du lịch và kỹ sư công nghiệp.

Sự hội tụ của giới chuyên gia và trí thức góp phần kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh ngay tại lõi trung tâm mới Nam Đà Nẵng, bảo chứng cho tiềm năng khai thác dòng tiền ổn định. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển đến các cơ sở y tế, giáo dục đầu ngành như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Làng Đại học Đà Nẵng, FPT City... đáp ứng tốt nhu cầu học tập và chăm sóc sức khoẻ của cư dân.

Mọi tiện ích chỉ trong bán kính vài km, khẳng định giá trị sống "một bước chân, ngàn tiện ích" tại FourS Tower. Ảnh: Sun Property.

Địa thế "tụ thuỷ" bảo chứng đà tăng giá

Vị trí lõi trung tâm Nam Đà Nẵng không chỉ thuận lợi về kết nối giao thông mà còn đắc địa về phong thủy do được các dòng sông bao bọc. Trên thế giới, bất động sản ven sông luôn có sức hút mãnh liệt và thường được định giá cao vượt trội, trở thành mục tiêu săn đón của giới tinh hoa. Chẳng hạn những căn hộ ven sông Thames (London) hay sông Seine (Paris) có mức giá đắt đỏ, dao động từ 321-832 triệu đồng/m2, cao gấp ba lần mức trung bình của thành phố. Tại New York, những không gian sống bên bờ sông Hudson thậm chí còn tiệm cận mốc 1,17 tỷ đồng/m2.

Tương tự tại Nam Đà Nẵng, FourS Tower nằm giữa ba dòng sông lớn: sông Cổ Cò, sông Đô Tỏa và sông Hàn, kiến tạo địa thế "tụ thủy" hiếm có. Theo quan niệm Á Đông, mặt nước không chỉ giúp điều hòa vi khí hậu, mang lại bầu không khí trong lành quanh năm mà còn là biểu tượng của dòng chảy tài lộc và thịnh vượng trường tồn.

Lợi thế được bao quanh bởi mặt nước không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá mạnh mẽ của FourS Tower. Ảnh: Ánh Dương.

Đặc biệt, FourS Tower sẽ đón sóng tăng trưởng mới khi dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam (cũ) về đích. Tuyến giao thông đường thủy và dải đô thị ven sông sắp hình thành sẽ tạo nên "đòn bẩy kép", đưa mức định giá của dự án tăng vọt. PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định: "Trong quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng TOD, giá trị bất động sản ven sông Cổ Cò sẽ tăng trưởng mạnh mẽ".

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tọa độ vàng kết nối di sản và địa thế "tụ thủy" biến mỗi căn hộ tại FourS Tower thành một tài sản đầu tư với biên độ sinh lời rộng mở. Với lợi thế kề giang - cận lộ, các căn hộ tại đây dễ dàng chinh phục cả dòng khách du lịch ngắn hạn và tệp khách trí thức đến an cư làm việc, qua đó đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định quanh năm và dư địa tăng giá vượt trội trong tương lai.

