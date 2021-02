Founder Nguyễn Hải Ninh chính thức tạm biệt The Coffee House: 6 năm cho một hành trình, có buồn vui, có hoan ca, có thất bại!

Giữa tháng 7 năm 2019 rộ lên thông tin nhà sáng lập Nguyễn Hải Ninh rời ghế CEO The Coffee House. Vị trí này được nhường lại cho ông Mai Hoàng Phương, đồng sáng lập Seedcom. Thông tin cũng cho biết sau quá trình thay đổi này, Nguyễn Hải Ninh giữ chức vụ Phó Chủ Tịch tại The Coffee House, thiên về chiến lược, giảm thiểu can thiệp vận hành sau khi vị tân CEO phụ trách đảm đương.

Từ đó đến nay, Nguyễn Hải Ninh gần như rất ít xuất hiện cùng The Coffee House. Thay vào đó, anh chuyển sang đảm nhiệm cương vị mới trong chuỗi bia thủ công tại TPHCM do người Mỹ sáng lập ra.

Tuy nhiên trong một bài đăng mới nhất trên Facebook cá nhân ngày 8/2, Nguyễn Hải Ninh đã bất ngờ nói lời tạm biệt với The Coffee House sau 6 năm gắn bó.

Anh chia sẻ: "6 năm cho một hành trình, có buồn có vui có hoan ca có thất bại. Còn đó những ước mơ, những trăn trở lẫn kỳ vọng. Cảm ơn tất cả vì đã làm nên phần đẹp nhất của tuổi thanh xuân của mình. Tạm biệt The Coffee House - The House of Inspiration".

Phần sau chia sẻ trên là những dòng hồi ký dài về chuyện đi cà phê và mơ ước tạo nên một không gian riêng tư có thể truyền cảm hứng cho khách hàng tới tận hưởng.

Phía dưới bài đăng, nhiều người cũng khẳng định với họ, Nguyễn Hải Ninh luôn là một phần của The Coffee House, bởi nhắc tới The Coffee House là nhắc tới Nguyễn Hải Ninh. Khá đông bạn bè, người quen đã gửi lời cảm ơn và chúc anh luôn thành công trên chặng đường phía trước.

Được biết đây cũng là lần thứ 2 Nguyễn Hải Ninh tạm biệt startup cà phê do chính mình sáng lập. Trước đó, vào năm 2011, Nguyễn Hải Ninh cùng người bạn thân Đinh Nhật Nam đã sáng lập ra thương hiệu cà phê Urban Station, "trạm dừng chân" yêu thích của những người trẻ nơi đô thị sôi động.

Khi đó, Urban Station phát triển theo mô hình nhượng quyền, số lượng cửa hàng tăng tốc liên tục. Thời kỳ thịnh vượng nhất, Urban Station ghi nhận tới hơn 60 cửa hàng trong hệ thống, doanh thu trên 6 triệu USD/năm. Tuy nhiên giữa lúc mô hình đang tăng trưởng tốt, Nguyễn Hải Ninh bất ngờ rời đi. Sau này, khi Đinh Nhật Nam cũng theo nối gót Nguyễn Hải Ninh, Urban Station co cụm lại và hoàn toàn mờ nhạt trên thị trường.

Sang đến 2014, Nguyễn Hải Ninh thành lập thương hiệu cà phê The Coffee House. Anh phát triển The Coffee House nhưng không đi theo hướng nhượng quyền mà tự mình làm mọi việc: từ vận hành, tiếp thị cho đến quản trị. Nguyễn Hải Ninh cũng gây ấn tượng với nhiều câu chuyện quản trị khác biệt tại The Coffee House như tăng 20% lương cho khoảng 100 nhân sự khi kinh doanh đang thua lỗ triền miên, hay có trường hợp khách hàng mang voucher hết hạn đến quán nhưng vẫn được khuyến mãi bình thường.

Theo các báo cáo gần đây, năm 2019, The Coffee House là chuỗi cà phê có doanh thu lớn thứ 2 thị trường với hơn 800 tỷ đồng, chỉ đứng sau Highlands Coffee. Tuy nhiên, so với các thương hiệu cùng ngành khác như Phúc Long, Trung Nguyên, Starbucks,… The Coffee House hiện đang gánh mức lỗ nặng nhất, lên tới 81 tỷ đồng trong năm 2019.