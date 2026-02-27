Founder công ty robot hình người hé lộ về canh bạc biểu diễn đêm Giao thừa: "1 bước lên tiên hoặc bôi tro trát chấu"

Trong chương trình Gala mừng năm mới âm lịch – sự kiện truyền hình lớn nhất năm tại Trung Quốc – những “nhân vật” được nhắc đến nhiều nhất không phải là ca sĩ hay diễn viên hài, mà là các robot hình người. Từ biểu diễn võ thuật, nhào lộn cho tới tung hứng trong các tiểu phẩm hài, các robot đã trở thành tâm điểm, đồng thời đưa những công ty đứng sau chúng vào ánh đèn sân khấu.

Chương trình do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tổ chức từ lâu được xem là nơi trình diễn những công nghệ mới nhất. Việc sản phẩm xuất hiện tại đây không chỉ giúp doanh nghiệp tăng độ nhận diện thương hiệu, mà còn tạo cảm giác được “hậu thuẫn” bởi Bắc Kinh. Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, chỉ vài giờ sau khi chương trình phát sóng, đơn đặt hàng các sản phẩm liên quan đến robot trên nền tảng thương mại điện tử JD.com đã tăng hơn gấp đôi.

Ông Jiang Zheyuan, nhà sáng lập 28 tuổi của Noetix có trụ sở tại Bắc Kinh – công ty có mẫu robot tham dự chương trình, nói với truyền thông địa phương: “Gala Tết là một bộ khuếch đại. Nếu làm tốt, bạn có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nếu làm không tốt, bạn sẽ tự bôi tro trát trấu vào danh tiếng của mình”.

Màn biểu diễn đêm giao thừa gây sốt của robot Trung Quốc.

Trong bối cảnh dân số Trung Quốc già hóa nhanh, các công ty robot đang nỗ lực chứng minh rằng công nghệ hình người có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong nhà máy và lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo việc thương mại hóa rộng rãi vẫn còn ở phía trước. Theo Morningstar, năm ngoái chưa đến 20% lượng robot xuất xưởng tại Trung Quốc được sử dụng cho mục đích thương mại như sản xuất hay dịch vụ; phần lớn vẫn phục vụ giải trí, biểu diễn, giáo dục và nghiên cứu.

Màn trình diễn năm nay không chỉ giúp các công ty Trung Quốc xây dựng danh tiếng trong nước mà còn giúp trình độ công nghệ của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới được cả thế giới trầm trồ.

Unitree: Từ nhào lộn đến “túy quyền”

Tại Gala năm nay, các robot G1 màu bạc của công ty Unitree (Hàng Châu) đã gây ấn tượng mạnh khi thực hiện hàng loạt động tác nhào lộn, bao gồm cả lộn ngược ra sau và màn trình diễn “túy quyền” – phong cách võ thuật nổi tiếng gắn với chùa Thiếu Lâm.

Trước đó một năm, robot H1 của Unitree từng xuất hiện trong màn múa cờ và giúp công ty nhanh chóng được biết đến trên toàn quốc. Theo Omdia, Unitree là nhà sản xuất robot hình người lớn thứ hai thế giới tính theo số lượng giao hàng năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng dù những màn trình diễn này nhiều khả năng đã được lập trình sẵn, độ linh hoạt trong chuyển động, khả năng phối hợp với nhiều robot khác và với người biểu diễn, cũng như khả năng giữ thăng bằng của G1 vẫn rất ấn tượng. Marco Wang, chuyên gia tại Interact Analysis, nhận định G1 có thể là một trong những nền tảng phần cứng tốt nhất thế giới hiện nay về khả năng vận động động lực học, thậm chí đã trở thành tiêu chuẩn tham chiếu trong nghiên cứu chuyển động hai chân.

Nhà sáng lập Unitree, ông Wang Xingxing, chia sẻ với CCTV rằng trong một năm qua, công nghệ robot của công ty và của Trung Quốc nói chung đã cải thiện rất nhanh. Ông kỳ vọng robot có thể đảm nhận các công việc nguy hiểm và nặng nhọc thay cho con người.

Galbot: Đôi tay đa năng

Robot hình người của Galbot có thể gấp áo phông, lấy chai nước trên kệ hay xoay quả óc chó trong lòng bàn tay. Việc phát triển bàn tay đa chức năng từ lâu được xem là thách thức lớn với ngành robot, do đòi hỏi độ nhạy cao và mật độ linh kiện cơ khí dày đặc.

Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết robot của họ có thể được sử dụng trong gia đình hoặc môi trường bán lẻ như cửa hàng và hiệu thuốc. Galbot được hậu thuẫn bởi “ông lớn” pin Trung Quốc CATL.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley lưu ý rằng robot Galbot còn có thể nhặt các mảnh kính vỡ không đồng đều, cho thấy sự tích hợp giữa cảm biến, lập kế hoạch gắp và kiểm soát lực chính xác – yếu tố giúp phân biệt với những chuyển động chỉ mang tính dàn dựng.

MagicLab: Đội quân “chó robot”

Bên cạnh robot hình người, MagicLab – có trụ sở tại thành phố Vô Tích – gây chú ý với hàng trăm “MagicDog” mặc trang phục gấu trúc biểu diễn đồng loạt trong dịp năm mới. Theo Morgan Stanley, màn trình diễn này cho thấy công ty đã đạt bước tiến đáng kể trong khả năng điều phối số lượng lớn robot cùng lúc.

MagicLab quảng bá mẫu chó robot cỡ lớn của mình cho mục đích công nghiệp, như mang vác vật nặng và di chuyển trên địa hình khó. Các công ty khác, bao gồm Unitree, cũng giới thiệu chó robot cho các tình huống nguy hiểm như chữa cháy; truyền hình nhà nước Trung Quốc từng phát sóng hình ảnh “sói robot” tham gia diễn tập quân sự.

Tuy vậy, MagicLab cho rằng tiềm năng lớn nhất của dòng sản phẩm này nằm ở vai trò hỗ trợ cảm xúc và chăm sóc, tương tự thú cưng. Các nhà phân tích nhận định robot bốn chân có thể được thương mại hóa nhanh hơn robot hình người nhờ cơ chế điều khiển đơn giản hơn, độ ổn định cao hơn và kịch bản ứng dụng rõ ràng hơn, đặc biệt trong vai trò “bạn đồng hành” mang giá trị tinh thần.

Noetix: Khuôn mặt biết đồng cảm

Trong một tiểu phẩm hài, Noetix giới thiệu bốn robot “bạn đồng hành” của một bà cụ, cùng một bản sao robot của nữ danh hài nổi tiếng Thái Minh (Cai Ming), với khuôn mặt giống người thật. Hai robot nhỏ thậm chí còn thực hiện động tác lộn ngược tại chỗ.

Theo Morgan Stanley, điểm đột phá ở đây không nằm ở chuyển động mà ở phần khuôn mặt – yếu tố tạo ra biểu cảm chân thực và cảm giác hiện diện. Trong các kịch bản chăm sóc người cao tuổi hay dịch vụ gia đình, khả năng thể hiện sự đồng cảm, mang lại cảm giác an ủi và bầu bạn có thể quan trọng không kém khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn: FT﻿