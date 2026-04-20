Ford Việt Nam chuyển khoản nhầm 16.458.348.958 đồng

Phạm Trang |

Công an phường Hoàn Kiếm đã hỗ trợ doanh nghiệp xử lý sự cố chuyển khoản nhầm hơn 16 tỷ đồng, đảm bảo thu hồi đầy đủ số tiền.

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hoàn Kiếm vừa hỗ trợ một doanh nghiệp xử lý thành công vụ chuyển khoản nhầm với số tiền lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 13/3/2026, Công ty TNHH Ford Việt Nam đã gửi đề nghị tới Công an phường Hoàn Kiếm nhờ hỗ trợ do chuyển nhầm số tiền 16.458.348.958 đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Kim Liên - Hà Nội.

Ảnh: CQCA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh, làm rõ sự việc. Đơn vị đồng thời mời các bên liên quan đến làm việc và phối hợp giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Quá trình xử lý được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng trình tự, qua đó giúp doanh nghiệp nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm, hạn chế tối đa thiệt hại, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến ngày 6/4, phía doanh nghiệp đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tận tụy của lực lượng Công an Thủ đô.

Vụ việc được đánh giá là minh chứng cho vai trò hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

