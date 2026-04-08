Ford Việt Nam chốt ra xe mới ngay đầu tháng 5: Dễ là Ranger nâng cấp, bổ sung bản 1 cầu giá rẻ, nhưng không loại trừ có thêm hàng hot

Sản phẩm mới vẫn được Ford Việt Nam giữ kín, tuy nhiên nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản nâng cấp của Ranger Wildtrak hoặc tùy chọn máy xăng của Everest.

Ford Việt Nam vừa tiết lộ với giới truyền thông sẽ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 6/5. Thông tin chi tiết về sản phẩm nào sắp mở bán vẫn được giữ kín.

Dựa theo các dữ liệu có được từ Cục đăng kiểm cũng như hình ảnh tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, có khả năng mẫu xe sắp được giới thiệu là Ranger Wildtrak 2026 hoặc Everest phiên bản máy xăng.

Ford Everest máy xăng và Ranger Wildtrak mới xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Bí mật Xe Biz

Ford Ranger Wildtrak bản nâng cấp xuất hiện tại Hà Nội với 2 chiếc, một chiếc dùng đèn chiếu sáng dạng chóa phản xạ, chiếc còn lại trang bị thấu kính ma trận Ford Performance LED. Dựa theo các phiên bản đang có của Ranger, trang bị đèn chóa phản xạ chỉ xuất hiện trên bản một cầu, bản hai cầu dùng LED với công nghệ cao cấp hơn.

Quan sát thực tế, 2 chiếc Ranger 2026 tại Hà Nội có phối màu hai đường kẻ màu cam ở viền lưới tản nhiệt cùng bộ mâm thiết kế mới. Điều này hoàn toàn trùng với bản facelift từng giới thiệu ở thị trường Úc vào tháng 11/2025.

Sự xuất hiện của Ford Ranger mới sẽ tiếp tục gia tăng sức ép cho các đối thủ đến từ Nhật Bản, đặc biệt là Toyota Hilux - mẫu xe vừa được giới thiệu thế hệ mới vào đầu năm. Hiện tại, Ford Ranger đang được bán với phiên bản, giá bán dao động từ 669 triệu (XL) đến 1,299 tỷ đồng (Raptor).

Nhãn năng lượng của mẫu Ford Everest máy xăng. Nguồn: Cục đăng kiểm

Một khả năng không nhỏ khác là Ford Everest máy xăng. Thông tin này hoàn toàn có cơ sở khi nhãn năng lượng của Everest bản máy xăng được công bố trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Dựa theo nhãn năng lượng, Everest dùng động cơ xăng tiêu thụ 10 lít/100 km ở điều kiện vận hành hỗn hợp. Với mã động cơ N3, xe dự kiến trang bị máy xăng 2.3L Ecoboost, sản sinh công suất 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Tại Việt Nam, Ford từng phân phối động cơ 2.3L Ecoboost trên dòng Explorer.

Sau khi ra mắt, Everest máy xăng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner và Isuzu mu-X. Toyota Fortuner tại Việt Nam có cấu hình máy xăng 2.7L song song máy dầu 2.8L. Một mẫu SUV khác cùng nhà Toyota là Land Cruiser FJ sắp về Việt Nam cũng sẽ sử dụng máy xăng 2.7L tương tự Fortuner.

745 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
