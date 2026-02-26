Ford 'tính tiền' chủ xe Mustang Mach-E gần 13 triệu đồng nếu muốn có cốp trước: Khách hàng Việt Nam có thể cũng bị ảnh hưởng

Ford vừa gây chú ý khi công bố thay đổi lớn trên chiếc crossover điện Ford Mustang Mach‑E đời 2026 khi “frunk” (khoang chứa đồ phía trước) không còn là trang bị tiêu chuẩn nữa mà giờ đây trở thành tùy chọn trả phí. Tính năng này từng là một điểm cộng đặc trưng trên các mẫu Mach-E trước đây, nhưng với bản mới, khách hàng phải trả thêm nếu muốn giữ lại khoang chứa đồ phía trước.

Theo đó, Ford đưa "frunk" vào danh mục tuỳ chọn ngoại thất, khi khách hàng tuỳ biến trang bị lúc mua xe, với giá khoảng 495 USD (gần 13 triệu đồng). Trước đây, cốp trước có dung tích khoảng 133 lít, nhưng kể từ bản 2025 sau khi Ford thêm bơm nhiệt cho hệ thống điều hòa, dung tích thực tế của khoang phía trước đã giảm còn khoảng 73 lít khiến không ít người dùng phàn nàn về hiệu quả sử dụng.

Thay đổi này ảnh hưởng đến giá xe tổng thể. Chẳng hạn, một chiếc Ford Mustang Mach-E bản Select RWD 2026 có giá khởi điểm khoảng 39.840 USD (1,04 tỷ đồng), nếu chọn thêm "frunk" sẽ khiến tổng chi phí có thể lên khoảng 40.335 USD (1,052 tỷ đồng), cao hơn so với mức chiếc Mach-E 2025 có cốp trước tiêu chuẩn.

Tại Việt Nam, hiện Ford Mustang Mach-E cũng đang được phân phối duy nhất 1 phiên bản và có sẵn cốp phía trước. Hiện chưa rõ thay đổi trên có áp dụng tới xe ở thị trường Việt Nam hay không.

Không chỉ cốp trước, bản Mach-E Rally của năm 2026 cũng mất đi cánh gió sau tiêu chuẩn. Nếu khách hàng muốn có trang bị này sẽ phải trả phí với giá khoảng 995 USD (26 triệu đồng), trong khi gói tem trang trí phong cách Rally trước đây không còn trong danh mục tùy chọn.

Ford lý giải sự thay đổi này dựa trên dữ liệu phản hồi khách hàng cho thấy khoang chứa phía trước không được người dùng tận dụng nhiều như kỳ vọng, nên cốp trước được đưa thành tùy chọn để tối ưu lại cấu hình biến thể và giá bán cơ bản. Việc loại bỏ trang bị tiêu chuẩn giúp mức giá khởi điểm của vài biến thể Mach-E giảm nhẹ, dù người mua nếu muốn xe “đầy đủ” như trước sẽ mất thêm một khoản khá đáng kể.

Quyết định này đã thu hút tranh luận trong cộng đồng ô tô điện, bởi cốp phía trước vốn là điểm khác biệt hữu ích của các xe điện, thường được tận dụng để chứa đồ nhỏ hoặc dây cáp sạc mà không chiếm diện tích khoang sau.