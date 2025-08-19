Ford Territory không đấu Mazda CX-5: ‘Khách biết mình cần gì và khách theo số đông là khác nhau’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 159 phát sóng ngày 19/8 trên HTV9.

Ford Territory 2025 đã ra mắt tại sự kiện kỷ niệm 30 năm Ford Việt Nam. Trong số Trên Ghế phát sóng ngày 19/8, các chuyên gia, KOL ngành xe Việt Nam sẽ có những nhận định đầu tiên về mẫu CUV cỡ C này.

Ford Territory.

Ford Territory có nội thất rộng rãi.

Phiên bản cao cấp nhất.

Vô-lăng Territory 2025.

Phiên bản Trend thấp nhất.

Mazda CX-5 tại Việt Nam.

Mazda CX-5 và Ford Territory đều được xem là những lựa chọn tiêu biểu trong hạng mục "Xe cho Gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng" của Car Choice Awards năm nay. Cả hai mẫu xe không chỉ đáp ứng nhu cầu về không gian rộng rãi và tiện nghi hiện đại, mà còn sở hữu nhiều công nghệ an toàn, khả năng vận hành linh hoạt và thiết kế phù hợp với đa dạng mục đích sử dụng, từ di chuyển hằng ngày trong phố đến những chuyến đi xa cùng gia đình.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.