Ford Territory 2025 có trang bị hấp dẫn này nhưng cuối tuần sau không xuất hiện ở Việt Nam

Ford Territory ở Philippines có cả bản thuần xăng và hybrid. Bản thuần xăng vẫn được phân phối với 3 bản gồm Titanium, Titanium X và Sport (Philippines không có bản Trend như ở Việt Nam). Trong khi đó, Ford Territory hybrid chia thành hai bản gồm Trend và Titanium X.

Philippines cũng chính là thị trường đầu tiên được giới thiệu phiên bản hybrid của mẫu xe này. Còn theo tiết lộ từ đại lý, nhiều khả năng Việt Nam sẽ không được đón nhận bản hybrid như nước bạn. Đây cũng sẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thị trường.

Philippines được đón nhận Ford Territory phiên bản Hybrid. Ảnh: Autoindustriya

Hệ truyền động hybrid

Ford Territory Hybrid mới được trang bị hệ thống hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm với mô-tơ điện công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Mô-tơ điện này lấy năng lượng từ bộ pin 1,83 kWh.

Khác với bản trước sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp, Ford Territory Hybrid sử dụng hộp số DHT chuyên dụng cho động cơ hybrid, cho phép xe tự động chuyển đổi giữa các chế độ chạy xăng/chạy điện, giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn và truyền lực mượt mà hơn.

Động cơ hybrid đi kèm hộp số mới, trong khi phiên bản thuần xăng vẫn sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ảnh: Autoindustriya

Với hệ thống trên, Ford Territory Hybrid có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 8,5 giây. Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái gồm: Eco, Normal và Sport, giúp người dùng điều chỉnh khả năng vận hành phù hợp với điều kiện đường sá hoặc sở thích cá nhân. Trợ lực lái cũng có thể tùy chỉnh theo 3 chế độ tương tự.

Bản hybrid được xem là điểm khác biệt lớn so với mẫu Ford Territory sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 15-8 tới đây. Theo tiết lộ từ đại lý, bản ra mắt ở Việt Nam vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp như bản hiện hành, cho công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép và dẫn động cầu trước. Điều này cũng tương tự Ford Territory bản thuần xăng.

Thiết kế được tinh chỉnh

Về thiết kế, bản ra mắt ở Philippines và Việt Nam dự kiến tương tự nhau. Về kích thước, xe dài 4.685 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.706 mm, khoảng sáng gầm 185 mm, và chiều dài cơ sở 2.726 mm.

Những hình ảnh thực tế của Ford Territory Hybrid 2026 ở Philippines. Ảnh: Autoindustriya

Ford Territory Hybrid 2026 đã thay thiết kế đèn pha dạng tách đôi sang cụm đèn LED giao diện mới, lưới tản nhiệt được thiết kế lại kiểu 3D, hốc hút gió và cản trước cũng được tinh chỉnh. Phía sau, thiết kế tổng thể không thay đổi nhiều.

Tùy vào phiên bản, Territory Hybrid sẽ được trang bị mâm 18 inch (Trend) hoặc 19 inch (Titanium X). Trong khi đó, Territory Titanium X và Sport trang bị mâm 19 inch còn Titanium sử dụng mâm 18 inch. Khác với Việt Nam, bản Sport ở Philippines vốn sử dụng mâm 19 inch nên đây không phải điểm mới ở thị trường này. Nhưng nếu điều tương tự được áp dụng ở Việt Nam thì sẽ là một sự nâng cấp, khi bản Sport ở đây chỉ sử dụng mâm 18 inch.

Nội thất tiện nghi hơn

Thiết kế cabin vốn có của Ford Territory vẫn được giữ nguyên trên phiên bản mới, nhưng có thay đổi về một số tiện nghi, trang bị. Ở đây, bản Philippines và bản Việt Nam có thể khác nhau.

Nội thất gần như được giữ nguyên. Ảnh: Autoindustriya

Chẳng hạn, đại lý ở Việt Nam tiết lộ ghế phụ trên Titanium X sẽ chỉnh điện 4 hướng. Nếu thông tin là chính xác, đây sẽ là một điểm hơn bản ở Philippines, bởi Titanium X ở thị trường này, dù phiên bản động cơ nào, cũng chỉ có tính năng chỉnh tay 4 hướng ở ghế hành khách.

Cabin vẫn mang phong cách tối giản, nổi bật với màn hình cảm ứng 12,3 inch có giao diện đồ họa sắc nét hơn và bố cục mới dễ sử dụng hơn. Hệ thống hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Ngoài ra, xe có menu riêng để theo dõi hoạt động của hệ thống hybrid (bản hybrid) khi đang vận hành.

Tất cả phiên bản hybrid đều có điều hòa hai vùng với cửa gió hàng ghế sau, ghế bọc da, ghế sau gập 60:40, và hệ thống âm thanh Arkamys. Kính chắn gió phía trước có lớp cách âm giúp giảm tiếng ồn gió và mặt đường ở tốc độ lên đến 120km/h, tăng sự thoải mái khi di chuyển. Bản Titanium X có thêm cốp sau đóng/mở rảnh tay.

Hỗ trợ lái an toàn

Phiên bản Territory Hybrid Titanium X được trang bị đầy đủ hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), bao gồm: ga thích ứng tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, tự động bật/tắt đèn pha, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát làn đường.

Xe cũng không còn tính năng tự động đỗ xe tương tự những gì đại lý ở Việt Nam tiết lộ. Ảnh: Autoindustriya

Ở Philippines, Ford Territory có giá bán quy đổi từ 616 triệu đồng, trong khi bản hybrid quy đổi từ 645 triệu đồng. Giá này mềm hơn ở Việt Nam rất nhiều ngay cả khi Philippines không có bản Trend như Việt Nam.