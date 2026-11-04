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Ford sắp có bán tải mới ngang cỡ Ranger nhưng rẻ hơn, dự kiến ra mắt 2027, có thể đến Việt Nam?

Thanh Linh
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Ford đang phát triển một mẫu bán tải mới có kích thước tương đương Ranger nhưng chi phí sản xuất thấp hơn khoảng 20%. Mẫu xe dự kiến ra mắt năm 2027, hướng đến các thị trường quốc tế và có thể được phân phối tại Úc.

Ford sắp có bán tải mới

Ford vừa xác nhận kế hoạch ra mắt một mẫu bán tải hoàn toàn mới vào năm 2027, định vị ở phân khúc giá dễ tiếp cận hơn Ranger. Theo Drive, mẫu xe này được phát triển dành cho các thị trường quốc tế, với mục tiêu mở rộng nhóm khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trước các đối thủ đến từ Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Sẽ có phiên bản "Ford Ranger giá rẻ"? Ảnh minh họa Ford Ranger XLS đang bán ở Việt Nam: Đại lý

Thông tin được CEO Ford Jim Farley công bố trong cuộc trao đổi với các nhà đầu tư. Theo ông, mẫu bán tải mới sẽ có chi phí vật liệu cơ bản thấp hơn khoảng 20% so với Ford Ranger hiện tại.

"Bên cạnh việc củng cố những dòng sản phẩm chủ lực, chúng tôi đang mở ra các hướng tăng trưởng mới ở phân khúc giá dễ tiếp cận hơn trong năm tới", ông Farley cho biết.

Vị lãnh đạo Ford giải thích rằng mẫu bán tải mới được thiết kế để thu hút những khách hàng lần đầu tiếp cận dải sản phẩm bán tải của hãng trên thị trường quốc tế. Cấu trúc chi phí thấp hơn cũng được kỳ vọng giúp Ford cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Ông Farley lấy Ford Maverick tại Mỹ làm ví dụ về cách hãng phát triển một mẫu bán tải có chi phí thấp hơn những dòng xe hiện có.

Dù Ford chưa công bố thông số kỹ thuật, mẫu bán tải mới được cho là có kích thước tương đương Ranger nhưng thuộc dòng sản phẩm riêng biệt, không phải phiên bản giá rẻ của Maverick đang bán tại Mỹ hay mẫu bán tải điện Fathom sắp ra mắt.

Hiện tên gọi chính thức, địa điểm sản xuất và những thị trường phân phối mẫu xe này vẫn chưa được xác nhận.

- Ảnh 2.

Chưa rõ Ford sẽ dùng bản tên gì cho mẫu bán tải mới. Ảnh: Ford

Theo Drive, Ford có thể lựa chọn Trung Quốc hoặc Nam Mỹ làm nơi sản xuất, thậm chí triển khai lắp ráp tại cả hai khu vực. Nếu được sản xuất tại Trung Quốc, khả năng mẫu bán tải mới xuất hiện tại Việt Nam sẽ cao hơn. Ngược lại, phương án sản xuất tại Nam Mỹ có thể khiến triển vọng phân phối tại Việt Nam sẽ giảm đáng kể.

Bán tải mới sẽ mang tên gì?

Một chi tiết đáng chú ý khác là Ford gần đây đã đăng ký bảo hộ thương hiệu Ranchero. Đây là tên gọi từng được hãng sử dụng cho dòng bán tải lai xe du lịch mang phong cách Falcon, được bán tại Mỹ đến năm 1979.

Ngoài Ranchero, Ford cũng đã đăng ký bảo hộ hai tên gọi Maverick và Fathom tại Úc. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận mẫu bán tải mới sẽ sử dụng tên nào trong số này.

Trước đó, Ranchero từng nằm trong danh sách tên gọi được Ford cân nhắc cho mẫu bán tải điện Fathom. Mẫu xe này dự kiến ra mắt thị trường Mỹ vào năm 2027, sử dụng kết cấu khung gầm liền khối, thiết kế cabin 4 cửa và có giá khởi điểm từ 28.350 USD (730,5 triệu đồng).

Trong một phát biểu hồi tháng 8, bà Kay Hart, Tổng giám đốc Ford Model E, cho biết đội ngũ phát triển đã nghiên cứu kho lưu trữ của hãng để tìm hiểu lịch sử đặt tên xe trong hơn một thế kỷ, từ Galaxie, Taurus cho đến Ranchero.

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Ford Ranger

ford maverick

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