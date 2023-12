Ford Ranger Wildtrak, Mitsubishi Triton Athlete và Nissan Pro4X - Bán tải nào cho bạn?

Hiện thị trường Việt Nam không thiếu các mẫu xe bán tải, đủ sức phục vụ các nhu cầu khác nhau của người dùng. Tuy nhiên đối với một nhóm khách hàng có yêu cầu cao, muốn tìm một mẫu xe có thiết kế độc đáo, trang bị cao cấp và đặc biệt giá bán phù hợp thì những cái tên đó không nhiều.

Với Ford Ranger - mẫu xe chiếm tới 80% thị phần phân khúc bán tải - sẽ là lựa chọn đầu tiên không thể thiếu, phiên bản cao cấp nhất Ranger Wildtrak sẽ cái tên đầu tiên được nhắc tới, mặc dù vậy các đối thủ trực tiếp là Mitsubishi Triton Athlete và Nissan Pro4X đã nỗ lực để có thể giành lại thị phần ở phân khúc này.

Danh sách các mẫu xe trong nội dung so sánh này, đương nhiên sẽ không nhắc đến phiên bản Ranger Raptor - mẫu xe thuộc loại Top không thể bàn cãi ở phân khúc bán tải ở Việt Nam hiện nay và hoàn toàn không có bất cứ một đối thủ xứng tầm nào cho thể tranh giành vị thế.

Chính vì vậy Ford Ranger Wildtrak sẽ là phân biệt được coi là đối thủ vừa sức để Mitsubishi Triton 4x4 AT Athlete và Nissan Navara Pro4X đem ra so sánh, cạnh tranh. Nhưng liệu rằng cặp đôi bán tải có đủ sức so kè cùng đối thủ đến từ Mỹ?

Về xuất xứ, Ford Ranger Wildtrak là mẫu xe duy nhất lắp ráp trong nước, do vậy các đối thủ Mitsubishi Triton 4x4 AT Athlete và Nissan Navara Pro4X hoàn toàn không có được lợi thế với phí trước bạ ưu đãi trong những tháng cuối năm 2023 này. Lợi thế về thương hiệu, thị phần, thói quen sử dụng... nay có thêm lợi thế ưu đãi thuế/phí, người tiêu dùng lại có thêm nhiều lý do để lựa chọn Ford Ranger.

Ngoài ra, Ford Ranger nhỉnh hơn đối thủ về kích thước và độ cao gầm xe, đặc biệt chiều dài cơ sở lớn chắc chắn sẽ giúp mẫu xe này vận hành ổn định hơn, giảm bớt các dao động rung lắc của dòng xe gầm cao sử dụng nhíp lá, đặc biệt khi vào cua. Bình nhiên liệu dung tích lớn cũng là lợi thế cho người sử dụng khi có thể đi xa hơn, bớt thời gian tìm kiếm trạm nhiên liệu trong các chuyến đi dài.

Trong số này Mitsubishi Triton 4x4 AT Athlete có giá bán rẻ nhất và có thêm lợi thế bán kính quay đầu tối thiểu nhỏ hơn đáng kể, giúp dễ di chuyển trong thành phố. Trong khi đó, dù có bánh mâm cỡ nhỏ chỉ 17 inch nhưng Nissan Navara Pro4X lại sở hữu treo sau dạng liên kết đa điểm với giảm chấn và lò xo, thực sự là lợi thế trong việc cạnh tranh với hai đối thủ còn lại.

Ngoại thất của các mẫu xe này đều mang những nét đặc trưng riêng, nhưng Ford Ranger Wildtrak 2023 hiện tại là mẫu xe thuộc thế hệ mới vừa ra mắt, không chỉ hấp dẫn về ngoại hình mà còn được bổ sung hàng loạt trang thiết bị và công nghệ cao cấp. Đặc biệt, các chi tiết thiết kế nhỏ nhưng mang tính tiện dụng cao khiến mẫu xe này tỏ ra hơn hẳn các đối thủ: bậc lên xuống thùng xe, khóa cửa thông minh, các vị trí thùng xe để bắt thiết bị ngoại vi và cố định hàng hóa khi chở đồ...

Trong khi đó, Nissan Navara Pro4x và Mitsubishi Triton Athlete đều là những phiên bản cao cấp riêng của các hãng xe này, được bổ sung những chi tiết ốp và tem dán riêng, độc đáo mang đến vẻ thể thao và độ hầm hố. Mặc dù vậy nhưng thay đổi này chỉ đơn thuần là làm mới về hình ảnh chứ không có những thay đổi mang tính khác biệt như đối thủ từ Mỹ.

Về hệ thống truyền động, Ford Ranger Wildtrak lại cho thấy những ưu điểm thực sự với sức mạnh từ động cơ 2.0L Bi-turbo kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, trong khi 2 đối thủ còn lại có công suất động cơ thấp hơn đáng kể. Đáng quan tâm, hệ thống trợ lực lái điện trên Ranger cho phép Ford trang bị cho mẫu xe này nhiều tính năng điện tử hỗ trợ lái chủ động, mang tới sự an toàn và thích thú đặc biệt với những người đam mê công nghệ và lái xe.

Cả ba mẫu xe này đều có hệ thống dẫn động bốn bánh điều khiển điện, đi kèm với đó là hệ thống khóa vi sai cầu sau.



Trong khi đó, 2 mẫu xe còn lại cũng sở hữu khá nhiều trang bị bên trong khoang nội thất nhưng do chưa được nâng cấp mạnh trong thời gian gần đây nên thực sự không thể so sánh được với đối thủ từ Mỹ .Tuy nhiên, điều này có thể được khỏa lấp sắp tới khi Mitsubishi Triton thế hệ mới chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam sau khi ra mắt tại Thái Lan vừa qua - tất nhiên, là chưa rõ là vào thời điểm nào của năm 2024 tới đây.

Các tính năng an toàn trên những mẫu xe này đều được trang bị khá đầy đủ. Ford Ranger Wildtrak cho thấy tư duy khác biệt và muốn nâng tầm khả năng vận hành ở cả đường onroad và offroad. Trong số này phải kể đến phanh đĩa cả trước/sau, hệ thống đèn pha thích ứng, hệ thống hỗ trợ lái chủ động ADAS, hệ thống điều khiển hành trình thức ứng, khởi động xe từ xa... trong khi vào các đường địa hình khó, camera 360 với camera trước mũi xe, hệ thống khóa vi-sai điện tử cầu sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi... sẽ là những nâng tầm mẫu xe bán tải này ngang với các mẫu xe chở người.

Hai đối thủ còn lại tập trung nhiều vào các tính năng di chuyển trong đường phố và cao tốc khi không có nhiều tính năng hỗ trợ vận hành như Ranger Wildtrak.

Trong khi Mitsubishi Triton 4x4 AT Athlete có giá bán thấp nhất và lợi thế về sự linh hoạt trong vận hành cùng bộ lốp cỡ lớn "khoe dáng", Nissan Navara Pro4X có nâng cấp về ngoại hình mang tới hình ảnh trẻ trung lôi cuốn hơn... nhưng tựu trung, cả hai mẫu xe bán tải Nhật Bản này cũng chỉ thu hút được những tập khách hàng nhất định và nhỏ - có niềm tin vào thương hiệu từ trước chứ chưa thể là đối thủ xứng tầm đối với Ford Ranger Wildtrak.



Còn với Ford Ranger Wildtrak, không chỉ có tầm ảnh hưởng và độ lan phủ rộng về thương hiệu, mẫu xe này còn có được nâng cấp với sự ra đời của thế hệ mới; thiết kế trẻ trung và tiện dụng, trang thiết bị và công nghệ cao cấp tương đương các mẫu xe chở người... do đó, cho dù giá bán nhỉnh hơn so với các đối thủ nhưng cũng không phải trở ngại lớn đối với khách hàng Việt Nam, nhưng người ngày càng hiểu biết và thấu hiểu những giá trị cốt lỗi của một chiếc xe - không chỉ tới hình ảnh, sở thích cầm lái mà hơn thế, là sự an toàn của chính mình.

Theo Thế Giới Phương Tiện