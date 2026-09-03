Ford Ranger Tremor 2027 lộ diện khi chạy thử: Tập trung off-road, nằm giữa FX4 và Raptor

Ford Ranger Tremor được bắt gặp khi đang chạy thử tại Mỹ, hé lộ một phiên bản off-road mới với nhiều nâng cấp về hệ thống treo, lốp địa hình và khả năng vận hành.

Ford đang tiếp tục mở rộng dòng Ranger tại Mỹ khi một nguyên mẫu được cho là Ranger Tremor 2027 vừa bị bắt gặp trong quá trình thử nghiệm tại Michigan. Nếu được đưa vào sản xuất, phiên bản này sẽ lấp khoảng trống giữa Ranger trang bị gói FX4 và Ranger Raptor hiệu năng cao.

Hình ảnh xe chạy thử cho thấy Ranger Tremor sở hữu nhiều thay đổi tập trung vào khả năng vận hành địa hình. Phần đầu xe được ngụy trang khá ít, để lộ lưới tản nhiệt thiết kế mới với dạng mắt lưới tương tự những mẫu Tremor khác của Ford. Thanh ngang giữa lưới tản nhiệt và khu vực nối xuống cản trước được sơn đen, trong khi tấm ốp bảo vệ gầm phía trước có thiết kế chắc chắn hơn.

Ford Ranger Tremor 2027 chạy thử trên đường phố tại Mỹ. Ảnh: CarAndDriver

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở bộ lốp BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 kích thước 265/70R17. Đây là loại lốp thiên về địa hình, cho thấy Ranger Tremor sẽ được định vị rõ ràng hơn cho những cung đường khó thay vì chỉ thay đổi ngoại hình.

Bên cạnh đó, nguyên mẫu còn được trang bị bậc lên xuống tích hợp vào hệ thống rock rail chạy dọc hai bên thân xe. Khu vực thùng hàng, cửa hậu và phần ốp chắn bùn phía trước vẫn được che kín, nhiều khả năng để giấu logo hoặc các chi tiết nhận diện riêng của phiên bản Tremor.

Nằm giữa Ranger FX4 và Raptor

Ranger Raptor hiện là phiên bản cao cấp nhất về khả năng off-road trong dòng Ranger tại Mỹ, với động cơ V6 tăng áp kép công suất 405 mã lực cùng hệ thống giảm xóc Fox Live Valve. Trong khi đó, gói FX4 đã có thể được trang bị cho các phiên bản XL, XLT và Lariat.

Ford Ranger Tremor 2027 được định vị giữa bản FX4 và Raptor. Ảnh: CarAndDriver

Ranger Tremor được cho là sẽ đóng vai trò phiên bản trung gian, mang đến nhiều nâng cấp off-road hơn FX4 nhưng không đẩy chiếc bán tải lên mức hiệu năng như Raptor.

Tên gọi Tremor thực tế không mới với Ranger. Thế hệ Ranger trước đây từng có gói Tremor từ năm 2021, bổ sung lốp địa hình, tay đòn hệ thống treo mới, giảm xóc Fox, khóa vi sai cầu sau điện tử, bậc bước kim loại cố định và tấm bảo vệ gầm. Sau đó, Ford tiếp tục mở rộng tên gọi Tremor sang nhiều mẫu xe khác trong danh mục sản phẩm.

Ford Ranger Tremor 2027 trang bị lốp địa hình BFGoodrich KO3. Ảnh: CarAndDriver

Với Ranger thế hệ mới, Ford được cho là có thể đưa vào các nâng cấp tương tự những phiên bản Tremor đang bán tại một số thị trường. Trong đó có thể bao gồm giảm xóc Bilstein với bình dầu phụ, tăng khoảng sáng gầm, mở rộng bề ngang trước và sau cùng một số thay đổi khác ở hệ thống treo.

Xe cũng có khả năng được trang bị Trail Turn Assist, tính năng phanh bánh phía trong khi vào cua để giảm bán kính quay đầu, cùng Trail Control - hệ thống kiểm soát tốc độ ở dải tốc độ thấp dành cho địa hình khó.

Một điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở lốp. Ranger Tremor tại một số thị trường sử dụng General Grabber AT3 cùng kích thước 265/70R-17, trong khi nguyên mẫu dành cho Mỹ được bắt gặp với lốp BFGoodrich All-Terrain T/A KO3.

Ford Ranger Tremor 2027 với rock rail và bậc lên xuống bên hông. Ảnh: CarAndDriver

Ford chưa công bố chính thức thông số kỹ thuật hay giá bán của Ranger Tremor mới. Theo Car and Driver, phiên bản này có thể được giới thiệu trước cuối năm nay và nhiều khả năng bắt đầu bán trong năm 2028.

Nếu đúng như định hướng hiện tại, Ranger Tremor sẽ trở thành lựa chọn dành cho khách hàng muốn một chiếc bán tải có khả năng off-road mạnh hơn Ranger FX4 nhưng chưa cần đến Ranger Raptor.