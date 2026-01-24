Ford Ranger Raptor máy xăng V6 về Việt Nam: Giá đồn đoán khoảng 2 tỷ đồng, nhiều trang bị hơn hẳn, dễ trở thành 'bán tải chơi'

Một chiếc Ford Ranger Raptor bản động cơ xăng 3.0L V6, tăng áp kép EcoBoost đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Đặc điểm nhận diện bản máy xăng V6 là cặp ống xả kép đặt ở phía sau, trong khi bản máy dầu 2.0L Bi-turbo đang bán tại Việt Nam không có.

Ford Ranger Raptor V6 có cặp ống xả lộ thiên ở cản sau. Ảnh: Hoàng Dũng.

Việc xuất hiện Ranger Raptor V6 cho thấy nhiều khả năng Ford Việt Nam sẽ mở bán phiên bản này trong tương lai gần, bởi cấu hình máy dầu 2.0L Bi-turbo đang dần bị loại bỏ ở cả Ranger và Everest trên toàn cầu. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ thoả mãn không ít ước muốn của giới chơi xe trong nước, vốn mong chờ Ranger Raptor bản V6 từ rất lâu.

Quay trở lại chiếc Ford Ranger Raptor V6 ở Hà Nội, ngoại thất của xe mang màu sắc đen nhưng không có nhiều điểm khác biệt so với bản 2.0L đang mở bán. Như đã đề cập, sự khác biệt duy nhất và dễ thấy nhất nằm ở chi tiết ống xả lộ thiên. Các trang bị khác giữ nguyên như cụm đèn pha Performance LED ma trận, bodykit hầm hố đặc trưng của bản Raptor, móc kéo phía sau, bộ mâm 17 inch sơn đen và lốp địa hình 32 inch.

Tham khảo Ford Ranger Raptor V6 tại Malaysia. Nguồn: Paultan

Bên trong nội thất, Ford Ranger Raptor V6 vẫn được trang bị giống bản máy dầu 2.0L như cặp ghế thể thao, chỉ khâu đỏ tương phản, vô lăng bọc da tích hợp tính năng sưởi cùng lẫy chuyển số phía sau, đèn nền nội thất, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch kết hợp màn trung tâm 12 inch và dàn 10 loa Bang & Olufsen bên trong.

Tham khảo Ford Ranger Raptor V6 tại Úc và Thái Lan, sự khác biệt nằm ở vô lăng sẽ có thêm dàn nút bấm chức năng như bật chế độ pô thể thao, tinh chỉnh độ cứng/mềm của giảm xóc và tinh chỉnh độ nặng/nhẹ của vô lăng. Đặc biệt là nút bấm "R" là cài đặt nhanh chế độ lái tuỳ chỉnh theo sở thích của chủ xe. Nhiều khả năng những chi tiết này vẫn sẽ được giữ lại ở xe tại Việt Nam nhằm mang tới sự khác biệt so với bản máy dầu 2.0L Bi-turbo.

Dàn nút bấm chức năng chỉ có trên Ranger Raptor bản V6 3.0L.

Ford Ranger Raptor V6 được trang bị động cơ xăng 3.0L tăng áp kép EcoBoost, cho ra 392 mã lực và 583 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh toàn bộ truyền qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 2 cầu, có chế độ chạy 4A (4 bánh toàn thời gian) mà các phiên bản khác không có, kể cả bản Wildtrak. So với bản máy dầu đang bán, động cơ xăng V6 mạnh hơn 182 mã lực và 83 Nm mô-men.

Hệ thống treo được trang bị vẫn là loại phuộc FOX 2,5 inch với cảm biến vị trí Position Sensitive Damping, khóa vi sai ở cầu sau, 7 chế độ lái, bao gồm: Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Sand, Mud / Ruts và Baja. Ngoài ra, xe còn được bố trí thêm hệ thống kiểm soát hành trình Trail Control, khung gầm được gia cố bằng thép cường lực dày và gói an toàn ADAS.