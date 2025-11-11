Ford Ranger giảm giá mạnh tại đại lý: Bản Wildtrak, Raptor giảm tới 120 triệu đồng, bản ‘base’ còn rẻ hơn Hilux

Ford Ranger đang được một đại lý tại Hà Nội đang áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt lên tới cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, mức giảm lớn nhất là 120 triệu đồng tiền mặt. Theo đó, phiên bản Ranger Wildtrak giá 979 triệu đồng giảm 120 triệu đồng còn 859 triệu đồng, phiên bản Ranger Raptor giá 1,299 tỷ đồng giảm 120 triệu đồng còn 1,179 tỷ đồng.

Ranger Wiltrak đang được giảm 120 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó phiên bản, Ranger Stormtrak nhập khẩu giá 1,039 tỷ đồng giảm 75 triệu đồng nay chỉ còn 964 triệu đồng. Ranger XLS 4x4 dẫn động 2 cầu giá 776 triệu đồng giảm 60 triệu đồng còn 716 triệu đồng. Phiên bản giảm giá ít nhất chỉ 45 triệu đồng là Ranger XLS 4x2 dẫn động 1 cầu giá 707 triệu đồng nay chỉ còn 662 triệu đồng.

Ngoài ra, thông tin từ đại lý còn cho biết phiên bản Ranger Sport dẫn dộng 1 cầu đã dừng lắp ráp vài tháng gần đây. Trước đó, xe được định vị giữa bản XLS 4x4 và Wildtrak với giá bán 864 triệu đồng.

Phiên bản XLS 4x2 được giảm 45 triệu đồng. Ảnh: Thùy Trag

Như vậy, với giá khởi điểm thực tế chỉ 662 triệu đồng, Ranger đang có giá thấp hơn 2 đối thủ cùng phân khúc bán tải tại Việt Nam là Nissan Navara (685-960 triệu đồng) và Toyota Hilux (668-999 triệu đồng). Đối với mẫu xe còn lại là Mitsubishi Triton có giá niêm yết 655-924 triệu đồng cũng được hãng Nhật Bản khuyến mãi giảm 23-40 triệu đồng tiền mặt.

Tại Việt Nam, Ford Ranger đang tỏ ra "vô đối" trong phân khúc bán tải khi chứng kiến doanh số rất lớn, luôn lọt top 10 xe bán chạy các tháng. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ranger ghi nhận tới 12.577 chiếc bán ra trong 3 quý đầu năm, trung bình hơn 1.048 xe/tháng, nhiều nhất của Ford. Với việc tiếp tục áp dụng chương trình giảm giá lên tới hơn 100 triệu đồng, doanh số bán hàng của mẫu xe này được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu phân khúc.