Ford Ranger, Everest 2026 lộ diện: Động cơ mới thay thế máy 2.0L bi-turbo, hộp số 10 cấp tiêu chuẩn, tinh mắt mới tìm ra sự khác biệt ở thiết kế

Những điểm mới ở ngoại thất trên Ford Ranger và Everest 2026

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Ford Ranger và Everest vừa được công bố cho thị trường Úc với những thay đổi nhẹ về thiết kế và màu sắc. Đây là lần cập nhật lớn nhất kể từ khi thế hệ hiện tại của hai mẫu xe này ra mắt ba năm trước.

Những thay đổi về ngoại hình khá nhẹ, chủ yếu là lưới tản nhiệt mới, bổ sung màu sơn, thiết kế mâm xe mới cho một vài phiên bản và các chi tiết mạ chrome được thay thế bằng sơn đen bóng hoặc đen mờ. Bảng màu sơn cũng được điều chỉnh, giúp tạo điểm nhấn khác biệt cho phiên bản nâng cấp.

So sánh thiết kế giữa bản cũ và bản mới của Ford Ranger 2026 và Everest 2026.

Thay đổi về trang bị

Những điểm mới mới trong nội thất Ford Ranger 2026 và Everest 2026 bao gồm màn hình cảm ứng 12 inch tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Đèn chiếu sáng matrix LED và dàn âm thanh cao cấp B&O trở thành trang bị chuẩn trên Ranger Wildtrak.

Đối với dòng Ranger dùng cấu hình cab-chassis tại Úc còn được bổ sung gói an toàn nâng cao với các tính năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía sau, cảnh báo chuyển làn, camera lùi và cảm biến lùi.

Còn với Ford Everest 2026, các phiên bản cấp thấp được bổ sung camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp, sưởi ấm/làm mát ghế trước trở thành trang bị tiêu chuẩn ở một số phiên bản.

Động cơ mới, bỏ máy dầu bi-turbo

Thay đổi lớn nhất của Ford Ranger 2026 và Everest 2026 là cấu hình động cơ. Ford đã loại bỏ tùy chọn động cơ diesel 2.0L 4 xy-lanh tăng áp kép (bi-turbo) phổ biến trên cả hai mẫu xe nhằm tinh gọn dải sản phẩm trên toàn cầu.

Loại máy dầu nêu trên xuất hiện ở cả thị trường Việt Nam trên các bản Wildtrak/Stormtrak (Ranger) và Titanium 4x4/Platinum (Everest).

Nhằm thay thế cho động cơ 2.0L bi-turbo, Ford mở rộng phạm vi trang bị động cơ diesel V6 3.0L tăng áp đơn, cho ra 247 mã lực, 600Nm mô-men. Nếu như trước đây chỉ có 5/21 phiên bản Ranger dùng máy dầu V6, thì giờ đây con số sẽ nâng lên thành 13/22 phiên bản. Hiện chưa rõ Ranger và Everest tại Việt Nam có nhận được sự thay đổi này trong tương lai hay không.

Còn tùy chọn động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn vẫn tiếp tục được mở bán và sẽ trang bị cho một số phiên bản thấp cấp hơn. Ford cho biết họ đã tinh chỉnh và nâng cấp, bổ sung xích cam thay cho dây đai ướt và kim phun nhiên liệu mới nhằm cải thiện độ bền, song vẫn giữ nguyên mức công suất 168 mã lực/405Nm như trước đây.

Hộp số tự động 10 cấp cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản, kể cả với động cơ tăng áp đơn. Như vậy, hộp số tự động 6 cấp sẽ không còn xuất hiện trên cả Ranger và Everest trong thời gian tới.

Mức giá các phiên bản Ranger giảm tối đa 3.700 USD (quy đổi khoảng 63 triệu) đối với các mẫu chuyển từ động cơ Bi-Turbo sang động cơ tăng áp đơn. Trong khi đó, các phiên bản Bi-Turbo nay được thay bằng V6 tăng tới 5.400 USD (khoảng 92 triệu). Mức thay đổi giá bán như sau: giảm 1.100 USD đến tăng 770 USD tùy từng phiên bản.

Một số hình ảnh khác của Ford Ranger, Everest mới: