Ford Ranger 2027 có nhiều nâng cấp người Việt sẽ thích: Bản thường dùng động cơ Raptor, thêm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Ford Ranger 2027 được cho là sẽ thay động cơ V6 2.7L bằng loại V6 3.0L tăng áp kép tương tự Ranger Raptor, đồng thời nâng cấp màn hình, điều hòa và một số tiện nghi.

Ford có thể đang chuẩn bị một số thay đổi cho Ford Ranger 2027 tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý nhất là khả năng thay thế động cơ EcoBoost V6 2.7L hiện tại bằng loại V6 3.0L tăng áp kép, tương tự động cơ đang sử dụng trên Ranger Raptor nhưng được tinh chỉnh lại công suất.

Ford Ranger sắp có một số thay đổi quan trọng. Ảnh: Ford

Thông tin xuất phát từ tài liệu được cho là hướng dẫn đặt hàng Ranger 2027 mà Autoevolution phát hiện. Trong tài liệu, động cơ EcoBoost V6 2.7L xuất hiện với trạng thái "Deleted" (loại bỏ), trong khi động cơ EcoBoost V6 3.0L nằm trong danh mục "New/Changed" (mới/thay đổi).

Đây có thể là bước đi tương tự những gì Ford thực hiện với Bronco 2027. Tuy nhiên, hãng xe Mỹ chưa chính thức xác nhận thay đổi này.

Động cơ V6 3.0L mới có thể đạt 380 mã lực

Tài liệu rò rỉ chưa công bố thông số công suất và mô-men xoắn của động cơ mới trên Ranger 2027. Dù vậy, Motor1 dự đoán các thông số có thể tương đương Ford Bronco 2027.

Cụ thể, động cơ EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép trên Bronco 2027 sản sinh công suất 380 mã lực và mô-men xoắn 597 Nm. Trong khi đó, Ranger Raptor 2026 tại Mỹ cũng sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép nhưng có công suất 405 mã lực và mô-men xoắn 583 Nm.

Như vậy, nếu sử dụng cấu hình tương tự Bronco, Ford Ranger phiên bản thường có thể sở hữu mô-men xoắn cao hơn Ranger Raptor dù công suất thấp hơn.

Dù dùng chung động cơ với nhau, nhưng đầu ra bản thường và Raptor sẽ được điều chỉnh khác biệt. Ảnh: Ford

Motor1 cho rằng Ford có thể điều chỉnh lại mô-men xoắn trên Ranger Raptor nhằm tránh sự chênh lệch này.

Ngoài tùy chọn động cơ V6 mới, Ford Ranger 2027 vẫn duy trì động cơ EcoBoost 2.3L tăng áp, 4 xi-lanh trên các phiên bản XL, XLT và Lariat. Động cơ này có công suất 270 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Tại Mỹ, khách hàng lựa chọn động cơ V6 sẽ phải đi kèm hệ dẫn động bốn bánh.

Bản tiêu chuẩn được nâng cấp màn hình, điều hòa hai vùng

Bên cạnh thay đổi về động cơ, Ford Ranger 2027 còn được cho là sẽ nhận một số nâng cấp về ngoại thất và trang bị.

Theo tài liệu rò rỉ, các phiên bản XLT và Lariat sẽ có kiểu hoàn thiện lưới tản nhiệt mới. Ford cũng dự kiến bổ sung nhiều lựa chọn mâm xe cho các phiên bản. Bảng màu ngoại thất có sự điều chỉnh khi màu Neptune Blue thay thế Velocity Blue. Trong khi đó, màu Carbonized Gray bị loại bỏ.

Cabin hiện tại của bản XL. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, phiên bản Ranger XL tiêu chuẩn sẽ được nâng cấp màn hình giải trí từ 10,1 inch lên 12 inch. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn.

Ford còn dự kiến bổ sung gói trang trí Bronze Graphics mới. Với hai phiên bản Lariat và Raptor, khách hàng có thể lựa chọn gói Luxury Package, bổ sung đèn viền nội thất, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu gập điện, ghế lái nhớ vị trí và hệ thống âm thanh B&O 10 loa. Riêng Ranger Lariat sẽ có thêm vô lăng sưởi.

Giá bán Ford Ranger có thể tăng nhẹ

Hiện Ford chưa công bố giá bán chính thức của Ranger 2027. Để tham khảo, Ford Ranger XL 2026 tại Mỹ có giá khởi điểm 35.445 USD (917,2 triệu đồng). Nếu những nâng cấp trên là chính xác, giá tăng là điều khó tránh khỏi.

Những thông tin rò rỉ hiện mới liên quan đến Ford Ranger dành cho thị trường Mỹ. Chưa rõ những thay đổi này có áp dụng tại các thị trường khác hay không. Ảnh: Ford

Trên Ford Ranger XLT 2026, tùy chọn động cơ V6 2.7L kết hợp hệ dẫn động bốn bánh khiến giá xe tăng thêm 7.545 USD (195,2 triệu đồng). Mức chênh lệch tương ứng trên phiên bản Lariat là 5.794 USD (150 triệu đồng). Theo Motor1, giá nâng cấp lên động cơ V6 trên Ranger 2027 có thể tương đương các mức này.