Ford Mustang đời 2007 hàng hiếm rao bán với giá ngang C-Class mới: Phát triển bởi kỹ sư gốc Việt, có vài chi tiết độ lại so với xe nguyên bản Quốc Minh | 07/01/2026 23:34 Báo lỗi cho Soha Chiếc Ford Mustang đời 2007 đang được rao bán sử dụng động cơ V6 4.0L, cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm. Một đại lý kinh doanh xe đã qua sử dụng trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình (TP.HCM) đang rao bán chiếc Ford Mustang đời 2007 với giá 1,6 tỷ đồng. Xe đã lăn bánh hơn 136.000 km. Màu xe nguyên bản là màu xám, nhưng đã được sơn lại và làm thủ tục đổi sang màu sơn xanh cốm.Chiếc Mustang 2007 thuộc thế hệ thứ 5, tên mã S197, sản xuất giai đoạn 2005-2014. Kỹ sư trưởng dự án phát triển Ford Mustang thế hệ này là ông Tăng Thái Hậu (Hau Thai-Tang), một kỹ sư gốc Việt, sinh năm 1966 tại Sài Gòn, nhưng lớn lên ở New York (Mỹ) và bắt đầu làm việc tại Ford với vai trò thực tập sinh vào năm 1988.Ford Mustang thế hệ thứ 5 thừa hưởng nhiều di sản từ cha ông. Phần mũi xe hơi chúi về trước, kết hợp lưới tản nhiệt lớn, đèn pha tròn gợi nhớ đến Mustang đời 1967-1969. Đường gân bên hông, đèn hậu hình chữ nhật và mui vuốt dốc về phía sau gợi nhớ đến Mustang đời 1965. Cuối cùng là cửa sổ phụ hai bên hình tam giác gợi nhớ đến tác phẩm của Carroll Shelby khi ông độ chiếc Mustang 1965 thành Shelby GT350.Đèn pha đã được chủ cũ thay thế bằng bóng LED cho khả năng chiếu sáng tốt hơn, trong khi đèn sương mù, đèn xi-nhan và đèn hậu vẫn sử dụng bóng halogen.Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.765 x 1.880 x 1.384 (mm). Chiều dài cơ sở 2.718 mm. Khả dĩ giá bán Mustang đời 2007 xấp xỉ những chiếc Mustang đời 2018-2019 trên thị trường xe đã qua sử dụng là do số lượng Mustang thế hệ thứ 5 tại Việt Nam không nhiều.Mâm xe 17 inch với 5 chấu lớn mang đậm phong cách retro. Về công nghệ an toàn, xe trang bị 4 phanh đĩa, chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS.Ford Mustang cùng Chevrolet Camaro, Dodge Challenger là 3 mẫu xe gây dựng nên biểu tượng xe thể thao cơ bắp Mỹ. Dodge Challenger ra đời sớm nhất (năm 1958), trong khi Ford Mustang ra đời sớm thứ hai vào năm 1964, phát triển trên nền tảng của xe nhỏ Ford Falcon. Thế nhưng, Mustang lại là cái tên thành công nhất với lịch sử lâu đời, doanh số bán hàng ấn tượng, và định hình phân khúc pony car (xe thể thao bình dân) với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, hiệu năng và giá cả phải chăng, đồng thời đại diện cho tinh thần tự do, mạnh mẽ của nước Mỹ.Ford Mustang thế hệ thứ 5 có 2 tùy chọn động cơ, gồm máy V6 4.0L và V8 4.6L. Chiếc xe trong bài viết sử dụng động cơ V6 4.0L, cho công suất 210 mã lực, mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp hộp số tự động 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Điểm thú vị trên chiếc xe này là cầu sau dạng cầu cứng giống những chiếc xe chuyên off-road, như Jeep Wrangler hay Suzuki Jimny.Nội thất Ford Mustang đời 2007 sử dụng các hình khối cơ bắp, lực lưỡng với các chi tiết được thiết kế to bản như phanh tay hay cần số giống cần gạt trên máy bay.Vô lăng dạng 3 chấu cũng lấy cảm hứng từ những chiếc Mustang cổ, trên đó tích hợp tính năng kiểm soát hành trình Cruise Control.Hai ghế ngồi phía trước đã được độ lại, với ghế lái chỉnh điện và ghế phụ chỉnh cơ.Cụm đồng hồ kép với những con số được kéo dài cũng lấy cảm hứng từ Mustang thế hệ đầu tiên.Xe nguyên bản sử dụng hệ thống giải trí radio, CD, nhưng đã được độ lại màn hình cảm ứng để tương thích với các thiết bị di động thời nay. Hệ thống điều hòa 1 vùng và điều chỉnh bằng núm xoay.Chìa khóa của Ford Mustang đời 2007, khởi động bằng cách xoay chìa.Vì bố trí ghế ngồi kiểu 2+2 nên hàng ghế sau chỉ phù hợp trẻ nhỏ, hoặc tận dụng để chứa đồ dùng cá nhân.Xem thêm hình ảnh Ford Mustang đời 2007: Tags Ford TP. HCM Suzuki Ford Mustang Theo Đời sống pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ford-mustang-doi-2007-hang-hiem-len-san-xe-cu-gia-1-6-ty-da-lan-banh-hon-136-000-km-a605214.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha