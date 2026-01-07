Ford Mustang đời 2007 hàng hiếm rao bán với giá ngang C-Class mới: Phát triển bởi kỹ sư gốc Việt, có vài chi tiết độ lại so với xe nguyên bản

Ford Mustang cùng Chevrolet Camaro, Dodge Challenger là 3 mẫu xe gây dựng nên biểu tượng xe thể thao cơ bắp Mỹ. Dodge Challenger ra đời sớm nhất (năm 1958), trong khi Ford Mustang ra đời sớm thứ hai vào năm 1964, phát triển trên nền tảng của xe nhỏ Ford Falcon. Thế nhưng, Mustang lại là cái tên thành công nhất với lịch sử lâu đời, doanh số bán hàng ấn tượng, và định hình phân khúc pony car (xe thể thao bình dân) với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, hiệu năng và giá cả phải chăng, đồng thời đại diện cho tinh thần tự do, mạnh mẽ của nước Mỹ.