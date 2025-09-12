Ford Focus có thể hồi sinh dưới dạng crossover, chạy điện, về Việt Nam sẽ hợp xu hướng hạn chế xe xăng ở thành phố lớn

Chủ tịch điều hành Ford, Bill Ford, cùng CEO Jim Farley gần đây đều bày tỏ sự tiếc nuối khi khai tử các dòng xe nhỏ như Fiesta và Focus. CEO Farley còn nhấn mạnh người Mỹ cần "yêu lại từ đầu" những chiếc xe nhỏ gọn. Tuy nhiên, theo Autocar, Ford dường như lại đi ngược với tuyên bố này khi quyết định hồi sinh Focus dưới dạng một chiếc crossover.

Cụ thể, Autocar (Anh) đưa tin Ford Focus sẽ trở lại vào năm 2027, không còn là hatchback mà là crossover điện cỡ trung. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Valencia (Tây Ban Nha), nơi có công suất 300.000 xe/năm. Trong khi đó, Focus hatchback hiện tại đang được sản xuất tại Saarlouis (Đức) và sẽ ngừng sản xuất sau tháng 11/2025. Hiện tại, Ford đã đóng đơn đặt hàng cho mẫu xe này từ tháng 5.

Ford Focus có thể biến thành crossover chạy điện. Ảnh dựng đồ họa AI

Nhà máy Valencia cũng là nơi sản xuất mẫu Kuga (tên gọi khác của Ford Escape tại châu Âu). Do đó, Focus điện và Kuga có thể sẽ có kích thước tương đương và chia sẻ chung một số linh kiện hoặc nền tảng. Tại thị trường Anh, dòng xe điện của Ford hiện có khoảng giá khá rộng, từ 26.245 bảng Anh (940 triệu đồng) cho mẫu Puma đến 39.985 bảng Anh (1,4 tỷ đồng) cho mẫu Capri. Focus điện mới dự kiến sẽ nằm trong khoảng giá này.

Việc khai tử Fiesta năm 2023 để nhường chỗ cho Capri và Explorer EV, vốn là những mẫu xe lớn hơn và đắt hơn nhiều, cho thấy xu hướng của Ford. Tại Mỹ, Focus và Fusion đã bị khai tử từ lâu, chỉ còn Mustang là mẫu xe truyền thống duy nhất giữa "biển" xe tải và SUV.

Trước xu thế xe điện và SUV, Focus chính thức bị ngừng sản xuất vào cuối năm nay. Ảnh: Top Gear

CEO Farley từng chia sẻ: "Chúng ta phải bắt đầu yêu lại những chiếc xe nhỏ hơn. Điều này cực kỳ quan trọng đối với xã hội và việc áp dụng xe điện. Chúng ta đang quá yêu thích những chiếc xe cỡ lớn, và tôi cũng yêu chúng, nhưng khối lượng là một vấn đề lớn."

Mẫu Focus EV mới tuy có vẻ nhỏ so với F-150 Lightning, nhưng vẫn sẽ nặng hơn và đắt hơn so với đời tiền nhiệm. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều mẫu xe trong dòng sản phẩm châu Âu của Ford. Focus điện và các mẫu xe điện tương tự sẽ được phát triển tại châu Âu, dành cho thị trường châu Âu.

Escape - mẫu xe chung nền tảng Focus - cũng dự kiến được chuyển đổi thành xe điện. Ảnh: Ford

Tại một sự kiện vào tháng 8, Ford đã công bố kiến trúc xe điện hoàn toàn mới, nền tảng cho một mẫu xe bán tải cỡ trung trị giá 30.000 USD. Ford gọi đây là "thời khắc Model T" vì Nền tảng Xe điện Toàn cầu (UEVP) có khả năng mở rộng cao để sản xuất ô tô, SUV và xe van. Tuy nhiên, Focus sẽ không sử dụng nền tảng này và chưa rõ những mẫu xe nào sẽ sử dụng nó sau mẫu xe bán tải.