Ford F-350 Super Duty độc nhất Việt Nam 'mất giá' hơn 400 triệu đồng sau gần 1,5 năm: Đắt gấp 3 Ranger Raptor 'đập hộp', tiện nghi như xe sang

Một chiếc Ford F-350 Super Duty đời 2017 đang rao bán trên thị trường xe đã qua sử dụng. Đây nhiều khả năng là chiếc duy nhất tại Việt Nam, được nhập vào tháng 8/2018. Theo đồng hồ hiển thị của xe, chiếc bán tải Ford đã lăn bánh được khoảng 10.000 km. Mức giá sang tay ở thời điểm này là khoảng 4,25 tỷ đồng, tức là bằng khoảng 3 chiếc Ranger Raptor mới tinh.

Hồi đầu tháng 1/2024, chiếc Ford F-350 Super Duty này được rao bán với mức giá 4,68 tỷ đồng, odo không được tiết lộ. Như vậy sau khoảng 1,5 năm, chủ cũ của chiếc bán tải đã "lỗ" thêm khoảng 430 triệu đồng.

Super Duty là tên phiên bản dựa trên các mẫu bán tải F-series của Ford bắt đầu từ phiên bản nhỏ nhất F-250, nổi tiếng với khả năng chuyên chở ấn tượng cùng thân hình đồ sộ tương ứng. Về mặt ngoại hình, xe có phần hốc bánh to hơn và sở hữu 4 bánh sau, cùng với bề ngang phần thùng hàng cũng to hơn so với phiên bản F-350 thông thường.

Nhìn qua bức ảnh rao bán, có thể thấy phần ngoại hình của xe vẫn cho cảm quan tốt về mặt thẩm mỹ, màu sơn xanh đậm và các chi tiết chrome vẫn bóng bẩy.

Xe F-350 Super Duty được rao bán là phiên bản cao cấp (Limited), vì vậy dù là xe bán tải nhưng khoang nội thất vẫn toát lên vẻ sang trọng, đậm chất xe sang. Phần táp-lô, ghế, tựa tay,... hoàn toàn được bọc da và các chi tiết chrome sáng bóng. Táp-pi cửa xen kẽ thêm các mảng gỗ tối màu. Những vết nhăn nhẹ đã xuất hiện trên ghế như minh chứng cho sự bào mòn của thời gian.

Một số tiện nghi nổi bật của xe gồm cửa sổ trời panorama, khởi động từ xa, hệ thống giải trí SYNC 3 với 10 loa Bang Olufsen công suất 1.000 watt, sưởi ấm/làm mát ghế trước, sưởi ấm ghế sau. Trang bị tiện nghi này có thể so sánh với SUV hạng sang.

Về phần vận hành, chiếc Ford F-350 Super Duty Limited Crew Cab được trang bị khối động cơ diesel V8 dung tích 6.7L tăng áp, tạo ra công suất 440 mã lực và mô-men xoắn 1.254 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, phiên bản đặc biệt này có thể kéo hơn 14 tấn hàng.

Ngoài ra, chiếc xe nhập về Việt Nam cũng có thêm gói tùy chọn Offroad FX4 bao gồm các tính năng hỗ trợ xuống dốc, giảm xóc được tinh chỉnh, thêm hộp số phụ, tấm chắn gầm và logo FX4 ở thùng sau.

Với sức mạnh lớn đi kèm thân hình đồ sộ, chiếc F-350 Super Duty chắc chắn sẽ kén người mua bởi thích hợp với những ai thường xuyên di chuyển trên những cung đường dài. Ngược lại, việc di chuyển con "quái vật" này trong môi trường đô thị như Hà Nội hay TP. HCM sẽ gặp không ít khó khăn.

Ảnh: Thanh Quang