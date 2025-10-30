Ford F-150 2014 rao bán gần 1,7 tỷ đồng: Xe 11 năm giá hơn Ranger Raptor đời mới 400 triệu đồng nhưng máy khỏe hơn, nhiều tiện nghi

Một chiếc Ford F-150 sản xuất năm 2014, bản Planitum đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Người bán cho biết xe nhập nguyên chiếc từ Mỹ, odo không tiết lộ. Mức giá sang tay là 1,699 tỷ đồng.

Có thể thấy sau 11 năm xuất xưởng, chiếc Ford F-150 giờ đây có giá cao hơn "đàn em" Ranger Raptor chính hãng (1,299 tỷ đồng). Tại thời điểm mua mới, một chiếc tương tự được nhập khẩu về Việt Nam thông qua showroom tư nhân với mức giá không dưới 4 tỷ đồng sau khi ra biển số.

Ford F-150 sản xuất năm 2014 đang rao bán. Ảnh: MXH

Chiếc Ford F-150 Platinum trong bài viết có thêm một số "đồ chơi" nâng cấp như dàn mâm của bản F-150 Raptor, lốp địa hình, hệ thống giảm xóc của Fox, đèn pha bi LED. Ngoại thất mang màu sơn đỏ, cảm quan vẫn ở tình trạng ổn nên không ngoại trừ khả năng xe đã được làm mới trước khi rao bán.

Bên trong nội thất của chiếc F-150 rao bán, phần ghế ngồi bọc da hai màu đỏ đen cho cảm quan khá về hình thức cũng như sự ổn định. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý như hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng có sưởi ấm, làm mát và sưởi vô lăng. Màn hình cảm ứng kích thước lớn tích hợp hệ thống giải trí SYNC đặc trưng của Ford. Dàn âm thanh 11 loa của Sony công suất 700W.

Động cơ của chiếc Ford F-150 Platinum thuộc bản V6 EcoBoost, dung tích 3.5L tăng áp, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp sản sinh công suất tối đa 365 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 570 Nm tại 2.500 vòng/phút. Ford F-150 Platinum 2015 có thể kéo được 4,85 tấn hàng hóa phía sau.

Các trang bị an toàn được Ford trang bị cho F-150 Platinum gồm dây an toàn bơm hơi, kiểm soát vào cua, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha tự động, camera 360 độ,...

Một số hình ảnh Ford F-150 Platinum 2014 đang rao bán: