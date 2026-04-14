Ford Explorer thêm biến thể 'cơm áo gạo tiền': Sạc đầy đi hơn 600 km, dễ được dân chơi Việt chú ý khi mở bán

Chiếc xe này thoạt nhìn có vẻ giống như một chiếc Ford Explorer EV phiên bản tiêu chuẩn, nhưng nhờ một số sửa đổi, mẫu SUV chạy thuần điện này hiện được coi là xe thương mại ở châu Âu và được đổi tên thành Explorer Van. Trong khi ở Mỹ, nó có thể trông giống như một chiếc xe cảnh sát ngụy trang, thì mục đích của nó là chở hàng, giống như một chiếc Transit, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn.

Khởi đầu là một chiếc Explorer EV thông thường, chiếc xe này đã được Trung tâm Chuyển đổi Dagenham của Ford Pro tại Anh sửa đổi và trang bị thêm vách ngăn cố định phía sau ghế trước, có nghĩa là nó hiện được coi là xe thương mại chứ không phải xe chở khách. Điều này mang lại cho người mua những lợi thế quan trọng về thuế và có thể được ưa chuộng bởi các khách hàng mua xe số lượng lớn.

Ngoài việc bổ sung vách ngăn mới, Ford Explorer Van còn có sàn phẳng để tối đa hóa dung lượng chứa đồ, với nhiều móc và vách ngăn có thể điều chỉnh. Những người muốn có tính thực dụng cao hơn nữa có thể đặt mua xe kèm gói Ultility, bổ sung thêm khoang chứa đồ phía trước, giá nóc, bọc ghế và lưới cửa sổ phía sau.

Ford cũng cung cấp phiên bản Explorer Van tối giản với gói Commercial bao gồm đèn báo hiệu màu hổ phách, giàn làm việc phía sau xe và đèn hiệu phía sau, cũng như gói Welfare với bộ dụng cụ chữa cháy và trạm rửa mắt và khử trùng tay.

Có hai hệ thống truyền động khác nhau được cung cấp. Phiên bản cơ bản được trang bị động cơ điện đặt phía sau, công suất 282 mã lực và có khả năng kéo lên đến 1.000 kg. Phiên bản dẫn động bốn bánh cũng được cung cấp, với công suất 335 mã lực và khả năng kéo được cải thiện lên đến 1.200 kg.

Phiên bản động cơ phía sau có thể chạy được 602 km sau mỗi lần sạc đầy, tuy nhiên Ford vẫn chưa ông bố thông số về phạm vi hoạt động cho phiên bản động cơ kép.