Ford Edge 2027 ra mắt: Giá quy đổi từ 890 triệu đồng, tiệm cận cỡ Explorer, màn hình ‘khổng lồ’ như xe Trung Quốc, đầy bình chạy gần 1.200km

Ford Edge L phiên bản 2027 vừa ra mắt với thiết kế tinh chỉnh, công nghệ giải trí nâng cấp và hai tùy chọn động cơ xăng, hybrid.

Ford vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Edge L tại thị trường Trung Quốc. Đây là mẫu SUV 3 hàng ghế do liên doanh Changan Ford sản xuất, lần đầu ra mắt vào năm 2023. Trong khi Ford Edge đã ngừng bán tại Bắc Mỹ từ năm 2024, phiên bản Edge L vẫn tiếp tục được phát triển dành cho thị trường Trung Quốc và một số quốc gia xuất khẩu.

Ở lần nâng cấp này, Ford Edge L 2027 chủ yếu thay đổi thiết kế ngoại thất và bổ sung công nghệ trong khoang lái, trong khi hệ truyền động được giữ nguyên.

Ford Edge nâng cấp mới ở Trung Quốc. Ảnh: Ford

Ngoại thất Edge tinh chỉnh, kích thước gần tương đương Explorer

Ford Edge L 2027 sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt hình khối vuông vức, mở rộng về hai bên. Cụm đèn LED được tinh chỉnh để hòa vào họa tiết lưới tản nhiệt mạ chrome, tạo cảm giác liền mạch hơn. Cản trước cũng thay đổi theo hướng đơn giản, kết hợp các khe hút gió đặt dọc.

Nhìn từ bên hông, mẫu SUV này gần như giữ nguyên thiết kế trước đây. Điểm mới chủ yếu nằm ở các tùy chọn mâm hợp kim kích thước 19, 20 và 21 inch. Phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED tối màu với thiết kế gọn hơn, đi cùng cửa cốp và cản sau được làm mới.

Edge có kích thước tiệm cận Explorer. Ảnh: Autohome

Ford Edge L có chiều dài 5.011 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với Ford Explorer phiên bản Mỹ, mẫu xe này chỉ ngắn hơn 39 mm về chiều dài tổng thể và 75 mm về chiều dài cơ sở.

Dù có kích thước khá tương đồng, hai mẫu SUV sử dụng nền tảng khác nhau. Edge L phát triển trên kiến trúc dẫn động cầu trước, trong khi Explorer sử dụng nền tảng dẫn động cầu sau với động cơ đặt dọc.

Nội thất 7 chỗ, màn hình lớn và ghế thương gia

Bên trong, Ford Edge L 2027 tiếp tục sử dụng cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Điểm nhấn trên bảng táp-lô là màn hình giải trí 27 inch độ phân giải 4K, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.

Nội thất "ngập" màn hình. Ảnh: Autohome

Hệ thống giải trí được nâng cấp lên chip Qualcomm Snapdragon 8155, sử dụng phần mềm Ford SYNC Max dành riêng cho thị trường Trung Quốc, tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phiên bản Fashion tiêu chuẩn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, ghế bọc da tổng hợp, hệ thống chống ồn chủ động và gói hỗ trợ lái Ford Co-Pilot360 cấp độ 2.

Ở phiên bản Supreme cao cấp, xe có thêm hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, camera quan sát 540 độ và nhiều tiện nghi dành cho hành khách phía sau. Đáng chú ý, hai ghế độc lập ở hàng thứ hai được tích hợp chức năng chỉnh điện, ngả lưng, sưởi, thông gió và đệm đỡ chân, hướng tới trải nghiệm tương tự ghế thương gia.

Khoang cabin 7 chỗ rộng rãi. Ảnh: Ford

Hai tùy chọn động cơ xăng và hybrid

Ford Edge L 2027 tiếp tục cung cấp hai lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng truyền thống và hybrid tự sạc (HEV).

Xe có cả bản xăng và hybrid. Ảnh: Ford

Phiên bản chạy xăng sử dụng động cơ EcoBoost 2.0L tăng áp, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 249 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Trong khi đó, phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 275 mã lực. Hệ truyền động này đi cùng hộp số eCVT, với phạm vi hoạt động được công bố lên tới 1.188 km sau mỗi lần đổ đầy bình nhiên liệu.

Cả hai tùy chọn động cơ đều có cấu hình dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh AWD.

Giá khởi điểm "hấp dẫn"

Tại Trung Quốc, Ford Edge L 2027 có giá từ 229.800 đến 299.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 850 triệu đến 1,11 tỷ đồng (quy đổi tham khảo).

Mức giá này giúp Edge L trở thành một lựa chọn SUV 3 hàng ghế có kích thước gần tương đương Explorer nhưng với giá bán dễ tiếp cận hơn tại thị trường Trung Quốc.

Ngoài thị trường nội địa, Ford Edge L sản xuất tại Trung Quốc còn được phân phối tại một số quốc gia khác, trong đó có Mexico.