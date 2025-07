Ford Bronco bản mới ra mắt: Dáng như Defender, có tùy chọn điện và PHEV, làm riêng cho một thị trường ở châu Á, về Việt Nam dễ hot

Ford Bronco phiên bản mới dành cho thị trường Trung Quốc vừa được ra mắt, mang tên Bronco New Energy. Ngoại hình của Bronco New Energy khá giống với Bronco Sport đang bán tại Mỹ, nhưng ẩn chứa bên trong là những khác biệt đáng kể.

Bản Bronco mới có nhiều điểm khác bản bán tại Mỹ. Ảnh: Ford

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hệ truyền động. Trong khi các phiên bản Bronco tại Mỹ vẫn sử dụng động cơ đốt trong, Bronco New Energy tại Trung Quốc lại có cả phiên bản chạy điện hoàn toàn (EV) và phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) hoặc tăng phạm vi hoạt động.

Phiên bản chạy điện hoàn toàn có công suất 271 mã lực. Phiên bản hybrid sạc điện sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 241 mã lực. Cả hai phiên bản dường như đều chỉ dẫn động cầu trước, trái ngược với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian trên các mẫu Bronco tại Mỹ.

Theo tờ Autohome của Trung Quốc, phiên bản PHEV được trang bị pin 43,7 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường 220 km nếu chạy điện. Phiên bản EV sở hữu bộ pin 105,4 kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 650 km.

Xe có các tùy chọn điện hoặc PHEV. Ảnh: Ford

Về kích thước, Bronco New Energy lớn hơn đáng kể so với Bronco Sport. Chiều dài cơ sở của xe đạt 2.950 mm, tương đương với Bronco 4 cửa tại Mỹ và dài hơn đáng kể so với Bronco Sport (2.670 mm). Tổng chiều dài xe cũng vượt trội, đạt 5.025 mm, so với 4.810 mm của Bronco và 4.400 mm của Bronco Sport. Chiều rộng cơ sở của Bronco New Energy cũng lớn hơn cả hai phiên bản Bronco tại Mỹ, ngoại trừ phiên bản Bronco Wildtrak.

Khối lượng của xe cũng khá lớn, phiên bản hybrid nặng 2.510 kg và phiên bản EV nặng 2.630 kg. Trong khi đó, Bronco Sport nhẹ nhất chỉ nặng 1.590 kg và Bronco Raptor nặng 2.240 kg.

Hình ảnh do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố cho thấy xe được trang bị cảm biến Lidar trên nóc, một tính năng chưa xuất hiện trên bất kỳ mẫu xe Ford nào tại Mỹ.

Bản này có thêm công nghệ mới so với Bronce tại Mỹ. Ảnh: Ford

Bronco New Energy là sản phẩm hợp tác giữa Ford và Jiangling Motors. Mức giá dự kiến cho mẫu xe này tại Trung Quốc dao động từ 300.000 đến 400.000 Nhân dân tệ (tương đương 1,1 tỷ đến 1,4 tỷ đồng). Mức giá này tương đương với Bronco tại Mỹ, cao hơn so với Bronco Sport.