Forbes: Thời tiết mang lại cho Nga lợi thế chiến thuật ở Donbass

Thời tiết nhiều mây ở tiền tuyến đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với Lực lượng vũ trang Ukraine vì nó ngăn cản việc sử dụng UAV và che giấu hoạt động di chuyển của lực lượng Nga, ấn phẩm Forbes đưa tin.

"Trong làn sương mù dày, quân Nga không di chuyển theo đúng hướng dẫn trong sách giáo khoa", ông Anatoliy Tkachenko - chỉ huy một khẩu đội súng cối thuộc Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 92 của Ukraine, cho biết.

Quân nhân này nói thêm rằng dưới sự che chở của sương mù, binh sĩ Nga có thể vượt qua một cánh đồng trống và xuất hiện phía sau phòng tuyến của Ukraine.

Ấn phẩm Forbes lưu ý rằng trong những tuần gần đây, Quân đội Nga đã tận dụng sương mù, lượng mưa và mây thấp khi tiến quân, giúp giảm khả năng bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công.

Tờ Forbes viết: "Đối với Ukraine, quốc gia ngày càng phụ thuộc vào máy bay không người lái để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nhân lực, thời tiết đã phủ nhận một lợi thế quan trọng của họ".

Thời tiết xấu cản trở việc sử dụng máy bay không người lái, hạn chế tầm nhìn và giảm phạm vi hoạt động. Điều này cho phép cả hai bên tiếp tế, sơ tán thương binh và di chuyển tự do hơn, nhưng Nga nhờ ưu thế về quân số, đã giành được lợi thế.

Quân Nga đang tận dụng điều kiện thời tiết xấu để tiến hành các cuộc tấn công.

Ông Mick Ryan - một Thiếu tướng đã nghỉ hưu của Quân đội Úc, mô tả cách tiếp cận mới của Nga là chiến thuật "1.000 nhát cắn" - một phương pháp trong đó các nhóm nhỏ liên tục tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và sau đó nhanh chóng tấn công bằng máy bay không người lái và bộ binh.

"Nếu không tìm thấy lỗ hổng, Quân đội Nga sẽ sử dụng bom lượn hoặc máy bay không người lái cảm tử Geran-2 để tạo ra lỗ hổng", ông Ryan lưu ý.

"Nếu đối phương phát hiện ra vị trí của anh, họ sẽ phá hủy nó. Đôi khi bằng pháo binh, đôi khi bằng bom dẫn đường. Sẽ không có cơ hội thứ hai", ông Anatoliy Tkachenko nói thêm và lưu ý rằng không còn bất kỳ hướng đi an toàn nào trong điều kiện như vậy.

Sự kết hợp giữa xâm nhập trong điều kiện thời tiết bất lợi và hỏa lực áp đảo đặt lực lượng phòng thủ Ukraine vào tình thế ngày càng bấp bênh. Tờ Forbes kết luận, khi số lượng UAV Nga tăng lên và mùa đông đang đến gần, mô hình phòng thủ bằng máy bay không người lái của Ukraine sẽ không còn hiệu quả nữa.