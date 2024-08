Foodtour Hà Nội nhưng mà lạ lắm: Ăn pizza ngồi ghế nhựa giá từ 20k, bánh mì pate full thịt chỉ 12k... và hàng loạt món ăn giá rẻ "giật mình"

Khi thời tiết "ngả mình sang thu" là lúc mà mọi người dành nhiều thời gian hơn để la cà quán xá. Lượn lờ các hàng quán vỉa hè là một thú vui không thể cưỡng lại.

Dù cái nắng nóng vẫn còn nhưng sự oi bức đã giảm nhiều, tận hưởng những ngày chớm thu, food blogger, Ninh Tito (kênh Youtube @Ninh Titô với gần 900 nghìn người theo dõi) đã giới thiệu đến các bạn những món ăn vặt Hà Nội với giá chỉ loanh quanh 10, 12 hay 15k, ngay đến pizza cũng chỉ 30k.

Ninh Tito là một food blogger nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh chàng ghi điểm bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng duyên dáng cùng những clip giới thiệu ẩm thực quán xá vô cùng hấp dẫn khiến người xem không thể kìm lòng.

1. Bánh mì Linh pate ở Hàng Gai: Giá 12k/chiếc

Quán khá đông vào buổi sáng nên thích hợp để mọi người mua mang đi. Quán bánh mì Linh pate nằm ngay con phố Hàng Giai giao với Tô Tịch, quán mở từ 5h15 sáng đến 10h15.

Bánh mì của Ninh Tito giá 12k/chiếc. Bên ngoài lớp bánh vàng giòn là pate, thịt xá xíu, xúc xích đỏ, ruốc, bánh còn được quyết một lớp bơ thơm ngon. Tuy nhiên, bánh lại không có rau, rất thích hợp với những người không thích ăn rau kèm bánh mì.

Theo như Ninh Tito chia sẻ, vỏ bánh mì hơi khô, từ nhân đến vị bánh đều đậm nét truyền thống, nếu ai không thích ăn bánh mì khô có thể nhắn chủ quán bỏ qua bước nướng bánh mì.

Với mức giá 12k, Ninh Tito cảm thấy bánh mì ở đây khá ổn, pate thơm, tuy nhiên vỏ bánh khô lại không đúng gu của chàng food blogger này.

2. Bánh cuốn Bà Được ở Hồng Mai: 15k/đĩa

Hàng bánh cuốn khá nhỏ nằm trên đường Hồng Mai đã bán được hơn 20 năm. Quán rất giản dị, ngoài khu vực bếp để tráng bánh thì chỉ có 1 dãy bàn bên trong để khách ngồi ăn.

Ninh Tito gọi một suất bánh cuốn 15k có đủ cả bánh cuốn nhân thịt, mộc nhĩ và chả quế. Nước mắm chấm ở đây khá vừa miệng, chỉ cần thêm chút hạt tiêu và ớt là đã rất thơm ngon. Chủ quán chia sẻ khách muốn ăn bao nhiêu là quán bán bấy nhiêu.

Suất 25k thì sẽ nhiều bánh hơn và kèm một đĩa trứng hấp cùng bánh. Tuy nhiên đĩa 15k có kèm chả quế nên ăn sáng cũng khá ổn. Bánh cuốn được tráng tay, khá nhiều mộc nhĩ, thịt băm. Quán mở từ 6h sáng đến 9h tối.

3. Bún chả Ngọc Dung ngõ Tự Do: 25k/suất

Quán này chuyên bán cho sinh viên nên mức giá rất hợp lý. Ngày trước 1 suất bún chả ở đây có giá 25k, từ tháng 6 quán tăng giá lên 30k và cũng tăng thêm thịt nướng. Khi ăn ở đây bạn có thể xin thêm bún thoải mái mà không tính thêm tiền.

Theo Ninh Tito chia sẻ, thịt nướng rất mềm, không có vị khét. Anh vẫn gọi một suất 25k để so sánh với suất 30k của hiện tại.

Ngoài bún chả, quán còn có thêm bún trộn Nam Bộ với phần nhân gồm rau sống, đu đủ, cà rốt, giá đỗ và thịt nướng. Nước mắm ở đây không bị ngọt, nhưng so với khẩu vị của Ninh Tito khi hơi chua. Anh chàng cũng thích ăn bún chả của quán hơn là món bún bò Nam Bộ.

4. Pizza ở Lương Sử C : 20k/miếng

Một quán pizza mới mở được khoảng 3 tháng nhưng khá đặc biệt và bình dân. Một miếng ở đây giá khoảng 20k, bạn có thể gọi nhiều miếng khách nhau để cảm nhận từng vị bánh. Là pizza nhưng lại bày trên bàn nhựa, ngồi ghế nhựa giữa một khoảng sân rộng để thưởng thức. Cũng khá là thú vị.

Ninh Tito gọi 4 loại nhân khác nhau với mức giá dao động từ 20k - 25k/miếng. Theo anh chàng chia sẻ thì bột bánh ở đây rất ngon, vỏ bánh không quá dày, men nở không nhiều và bánh rất thơm. Khách dặt bánh đến đâu, chủ quán sẽ làm đến đó nên bánh nóng hổi.

Đế bánh mỏng nhưng khá nhiều phô mai, ăn vào miệng còn cảm nhận được sợi phô mai đang kéo giãn ra. Mỗi loại lại có một vị khác nhau để bạn có thể thưởng thức. So với một chiếc pizza to thì miếng ở đâu có giá khoảng 20k rất hợp lý. Một miếng không quá to, bạn có thể ăn nhiều vị khác nhau hoặc dành cho những bạn ăn ít nhưng vẫn muốn thử nhiều loại nhân.

Đặc biệt là nước chấm mật ong cay của quán. Theo Ninh Tito thì mật ong cay ăn khá lạ, chấm với pizza cho vị lạ miệng và rất ngon. Mật ong lỏng có thêm vị cay hơi nồng. Mật ong cay chấm với các vị pizza đều rất hợp. Quán mở cửa từ 11h trưa đến 10h tối.

5. Chè Bà Dậu ở Thái Phiên: 10k/cốc

Một quán chè nhỏ nằm trong một con ngõ được ví như con phố ẩm thực tại Hà Nội. Quán có các loại chè đỗ, chè thập cẩm... có giá 10k. Chè của bà không quá ngọt, thơm mùi tình dầu chuối, bà cũng cho ít đá. Quán còn có nước đậu đen kèm trân châu uống mát lành thanh khiết. Quán cũng là một gợi ý tuyệt hay dành cho những người hảo ngọt.

Nguồn: Ninh Tito