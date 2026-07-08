FM Logistic bổ nhiệm nữ lãnh đạo giàu kinh nghiệm làm Tổng Giám đốc tại Việt Nam

FM Logistic vừa bổ nhiệm bà Héloïse Hadoux làm Tổng Giám đốc FM Logistic Việt Nam từ ngày 25/5/2026, với trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển.

Tập đoàn logistics toàn cầu FM Logistic vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Héloïse Hadoux giữ chức Tổng Giám đốc FM Logistic Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 25/5/2026. Trên cương vị mới, bà sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và vận hành của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Theo FM Logistic, Việt Nam hiện là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại Đông Nam Á. Tân Tổng Giám đốc sẽ phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo địa phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng tại một trong những trung tâm logistics năng động nhất khu vực.

Trong giai đoạn mới, bà Héloïse Hadoux sẽ tập trung vào ba định hướng chiến lược. Thứ nhất là nâng cao vị thế của FM Logistic tại Việt Nam, đặc biệt ở các phân khúc có giá trị gia tăng cao như hàng xa xỉ, mỹ phẩm và bán lẻ. Công ty cũng đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kho ngoại quan, dịch vụ hải quan và logistics đô thị tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Bà Héloïse Hadoux

Bên cạnh đó, FM Logistic sẽ tiếp tục tối ưu hiệu quả vận hành thông qua việc áp dụng các giải pháp quản trị tinh gọn và nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình logistics bền vững, kế thừa kinh nghiệm của bà Hadoux trong triển khai các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, trong đó có chứng nhận LEED Vàng.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, bà Héloïse Hadoux cho biết Đông Nam Á là một khu vực giàu tiềm năng phát triển của FM Logistic, trong khi Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường năng động nhất với mức tăng trưởng đạt 25% trong năm 2025, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự bùng nổ của thương mại điện tử.

“Tôi tin rằng sự kết hợp giữa một chuỗi cung ứng hiệu quả, bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm chính là chìa khóa để đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của các đối tác”, bà Héloïse Hadoux nhấn mạnh.

Tân Tổng Giám đốc FM Logistic Việt Nam tốt nghiệp trường École des Mines de Douai (Pháp) năm 2006 với bằng Thạc sĩ Kỹ sư chuyên ngành Quản lý Công nghiệp và sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, chuỗi cung ứng và logistics.

Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia như Procter & Gamble, Coty, Carlsberg, Reckitt Benckiser, Bolloré Logistics và CEVA Logistics. Trong đó, bà có nhiều năm làm việc tại Đông Nam Á, phụ trách các dự án logistics cho ngành hàng xa xỉ và mỹ phẩm, đồng thời dẫn dắt việc xây dựng kho hàng đạt chứng nhận LEED Vàng đầu tiên dành cho một nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) tại Thái Lan.

Đánh giá về quyết định bổ nhiệm, ông Christophe Menivard, Giám đốc Vận hành khu vực châu Âu, Brazil và Việt Nam của FM Logistic, cho rằng Việt Nam đang giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại châu Á.

Theo ông Menivard, kinh nghiệm dày dạn của bà Héloïse Hadoux trong việc phát triển các ngành hàng đặc thù cũng như dẫn dắt các dự án chuyển đổi bền vững sẽ giúp FM Logistic Việt Nam đạt được những cột mốc tăng trưởng mới trong thời gian tới.