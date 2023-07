Flex đến hơi thở cuối cùng tăng gần 1 triệu thành viên trong một tuần: Chủ kênh tiết lộ bí mật “hậu trường" không phải ai cũng biết

Những ngày đầu tháng 7/2023, trên mạng xã hội xuất hiện từ “flex". Đây là từ lóng của tiếng Anh để chỉ sự phô diễn cơ bắp và sức mạnh của bản thân. Sau đó, từ này được nhiều rapper sử dụng trong các tác phẩm của mình để chỉ hành động khoe khoang quá đà gây khó chịu cho những người xung quanh.

 Không dừng lại ở câu chuyên của cá nhân, một nhóm trên Facebook mang tên "Flex đến hơi thở cuối cùng" ra đời. Nhóm được thành lập từ tháng 5/2023. Tuy nhiên thời điểm này, số lượng người tham gia chưa thực sự viral.

Đáng nói, sự khoe khoang này lại không khiến nhiều người khó chịu mà lại mang tính giải trí cao. Mặc dù những người tham gia “flex” đều cho mình là nhất ở một lĩnh vực nào đó song lại được dân tình đón nhận tích cực, vui vẻ. Không những thế, có nhiều pha đưa “flexing” lên tầm cao mới, cái gì cũng có thể đem ra để khoe.

Chủ nhân đằng sau nhóm “triệu thành viên" là anh Đặng Hữu Thịnh (sinh năm 1994). Không chỉ sở hữu “Flex đến hơi thở cuối cùng", anh còn là founder của nhiều trang Facebook như Trường người ta, Why So Serious, Bao lâu chia tay…

Chân dung “ông chủ kênh". Ảnh: NVCC

Lập ra nhóm “flex" nhưng bản thân không thích khoe



Chàng trai sinh năm 1994 chia sẻ, anh có ý tưởng về một group dành cho hội thích khoe từ 4 năm về trước. Tuy nhiên thời điểm đó anh không làm vì sợ sẽ gây phản cảm, khó chịu. Cho đến hiện tại, trên các trang mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram mọi người đều khoe nên Hữu Thịnh cảm thấy chuyện “flex” rất bình thường.

Ấp ủ ý tưởng suốt 4 năm liền, cộng với cảm hứng những nội dung về nhà báo Trương Anh Ngọc, Đặng Hữu Thịnh bắt tay vào việc xây dựng nhóm “Flex đến hơi thở cuối cùng".

Anh cho biết: “Kim chỉ nam mà tôi luôn nhớ khi làm trong nghề đó là “mang niềm vui và năng lượng tích cực đến với mọi người”. Tôi cảm thấy người Việt Nam mình nhân tài rất nhiều nhưng lại khiêm tốn nên mong muốn tạo ra một nơi mà họ có thể chia sẻ những thành tích đạt được, truyền cảm hứng, năng lượng tích cực đến với mọi người”.

Lập nhóm 2 tháng, nhưng chỉ cần 1 tuần đã có 1 triệu thành viên

Nhóm “Flex đến hơi thở cuối cùng" thành lập bắt đầu ngày 24/5 và cho tới 7/7 thì bắt đầu được nhiều người biết đến. Một tuần lên được 1 triệu thành viên là con số hiếm có tại các nhóm tại Việt Nam.

Số liệu tăng trưởng của nhóm trong vòng 1 tuần. Ảnh: NVCC

Đến thời điểm hiện tại, hội nhóm này đã kết nạp thêm không ít thành viên mới, đều là những gương mặt quen thuộc với giới trẻ như: Hoa hậu Lương Thùy Linh, Ca sĩ Hoàng Dũng, MC Khánh Vy, MC Trần Ngọc và rất nhiều người đến từ nhiều ngành nghề, độ tuổi…



Khi được hỏi về cách để phát triển nhóm, Hữu Thịnh bật mí: “Bí quyết của tôi là tạo ra giá trị, niềm vui và năng lượng tích cực, làm nội dung sạch trên nền tảng mạng xã hội thì mọi người sẽ đón nhận mình”.

Khi làm việc, chủ nhân của nhóm có hơn 1 triệu thành viên chỉ tập trung cho những nội dung mà mình tạo ra và không nghĩ về chuyện cạnh tranh hay có đối thủ. Vấn đề mà anh quan tâm nhất là làm thế nào để sáng tạo ra nội dung mới và biến ý tưởng của mình trở nên viral.

Được nhiều người hỏi mua nhưng chẳng cần nhìn giá

Thông thường, khi các nhóm trên mạng xã hội đạt được con số nhất định, sẽ có nhiều người muốn mua lại. “Flex đến hơi thở cuối cùng" cũng không ngoại lệ. Chủ kênh - anh Đặng Hữu Thịnh" nhận được lời mời mua lại rất nhiều nhưng hiện tại anh thấy mình đã có đủ, không thiếu gì nên không có ý định bán lại.

Anh chia sẻ: “Người ta hỏi tôi không trả lời, thậm chí tôi còn không biết con số họ đưa ra là bao nhiêu”. Với anh, nhóm “Flex đến hơi thở cuối cùng" là của cộng đồng, bản thân chỉ mong mọi người đón nhận nó như tài sản chung.

Hiện tại vì số lượng bài chờ duyệt khá nhiều nên Hữu Thịnh còn có đội ngũ quản trị viên hỗ trợ. Anh chỉ là người định hướng và kiểm soát để mang nội dung hay cho mọi người.

Dù có số lượng thành viên và tương tác “khủng" nhưng chủ kênh hiện tại chưa nhận quảng cáo. Những thương hiệu đăng bài là do các brand có nội dung phù hợp theo đúng tiêu chí của nhóm.

Nói về chuyện tương lai của “Flex đến hơi thở cuối cùng", chàng trai sinh năm 1994 bày tỏ: “Tôi có một vài ý định nhưng anh muốn làm cho mọi người thấy hơn là chia sẻ trước nó”.