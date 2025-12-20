FLC và các doanh nghiệp liên quan đồng loạt bị hủy tư cách công ty đại chúng

FLC và các doanh nghiệp liên quan liên tục bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 18/12/2025. Theo thông báo của UBCKNN, Tập đoàn FLC có trụ sở chính tại tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội; người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Hải Huyền – Tổng Giám đốc.

Cùng thời điểm, UBCKNN cũng thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 3 cùng tòa nhà FLC Landmark Tower, do ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm người đại diện theo pháp luật.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã công văn thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (mã chứng khoán: FHH)

Tương tự, UBCKNN cũng đã thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của các công ty khác thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã chứng khoán AMD ), Công ty CP Nông dược HAI (mã chứng khoán HAI), Công ty Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC mã chứng khoán (GAB) và Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã chứng khoán KLF).

Sau các biến cố pháp lý liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, hệ sinh thái FLC với khoảng 7 doanh nghiệp từng niêm yết đã chứng kiến quá trình rút lui dần khỏi thị trường chứng khoán thông qua các quyết định hủy tư cách đại chúng.

Trên thị trường, toàn bộ các cổ phiếu liên quan hiện chỉ còn đăng ký giao dịch trên UPCoM và đều đang trong tình trạng bị hạn chế hoặc đình chỉ do vi phạm quy định kéo dài. Riêng mã FLC, sau khi rời HoSE và chuyển sang UPCoM, cũng chưa thể khôi phục giao dịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 11, ban lãnh đạo Tập đoàn FLC từng thông tin về lộ trình đưa cổ phiếu trở lại giao dịch trên thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp cho biết đã tiếp xúc với một số tổ chức kiểm toán độc lập và cung cấp hồ sơ tài chính nhằm phục vụ công tác rà soát ban đầu. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết trao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét, kiểm toán và hoàn thiện các báo cáo tài chính còn thiếu.

Theo kế hoạch được công bố, FLC dự kiến hoàn tất báo cáo tài chính năm 2024, đồng thời phát hành báo cáo tài chính năm 2025 trong quý I/2026. Trên cơ sở đó, tập đoàn sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan quản lý và sở giao dịch nhằm xem xét khả năng khôi phục giao dịch cổ phiếu, với kỳ vọng giao dịch trở lại trên UPCoM trong quý I/2026.

Phía FLC khi đó cũng nhấn mạnh việc cổ phiếu bị tạm đình chỉ giao dịch không làm thay đổi quyền sở hữu của cổ đông, cũng như không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các bước triển khai nói trên vẫn chưa ghi nhận tiến triển rõ ràng, trong khi nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC, bao gồm cả công ty mẹ, tiếp tục phát sinh thêm các quyết định bất lợi từ cơ quan quản lý.